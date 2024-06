Beautiful anticipazioni 16 giugno: Hope e Thomas devastati dalla decisione del giudice sul destino di Douglas

Beautiful torna domani, domenica 16 giugno, con un doppio appuntamento in onda alle 14:00 su Canale 5. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Sheila respinge Deacon. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, fa parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, giorno in cui ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994 va in onda su Canale 5 ed è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 15 giugno, Hope e Thomas auspicano che il piccolo Douglas scelga di vivere con loro. Tuttavia, il ragazzino ha in serbo una sorpresa imprevista che non tutti apprezzeranno. Douglas ha espresso al giudice il desiderio di vivere con la zia Steffy, causando panico in Hope e sorpresa negativa in Liam e Thomas.

Di fronte alle suppliche di Hope di evitare che Douglas si trasferisca da Steffy, lei stessa contrappone un'idea geniale. Nel frattempo, all'oscuro di tutto, Finn e Li riflettono sulla migliore decisione da prendere per il benessere del piccolo Douglas. Sheila, presa dalla nostalgia, è andata a trovare Deacon, che è felice della sorpresa.

Anticipazioni di Beautiful del 16 giugno: Il giudice decide il destino di Douglas

Il ritorno di fiamma di Deacon per Sheila non ha portato i risultati sperati. Sheila, famosa per il suo passato turbolento e manipolativo, sembra essere rimasta indifferente ai tentativi di riconciliazione di Deacon, creando tensione e frustrazione tra i due.

Sheila respinge Deacon

Parallelamente, si svolge una delicata battaglia per la custodia di Douglas, figlio di Thomas e nipote di Steffy. La scelta tra vivere con Hope e Liam o con il padre, Thomas, è stata messa nelle mani del giovane Douglas stesso. In un colpo di scena inaspettato, Douglas ha espresso il desiderio di essere affidato alla zia Steffy.

Questa decisione sciocca tutti, soprattutto Hope, che ha cresciuto Douglas come se fosse suo figlio. La ragazza è disperata e devastata dall'idea di separarsi da lui, mentre Thomas, nonostante il dolore visibile, sembra rispettare la volontà del figlio. Il giudice, dopo aver attentamente ascoltato le motivazioni e i desideri del bambino, annuncia ufficialmente la sua decisione

Nel frattempo, in ufficio, Carter e Katie trovano un momento di intimità e tenerezza. Tra un bacio e l'altro, discutono proprio della situazione di Douglas, riflettendo sulle complicate dinamiche familiari e sui legami che uniscono e dividono i vari membri della famiglia. La loro conversazione sottolinea la difficoltà delle scelte che si trovano ad affrontare e l'importanza di sostenersi a vicenda in momenti così difficili.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Taylor ribadisce a Brooke l'importanza della loro amicizia.

