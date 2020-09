Baby Boss 2: Eva Longoria, Jeff Goldblum e Ariana Greenblatt nel cast

Baby Boss 2 continuerà la divertente storia proposta nel film animato DreamWorks e nel cast di doppiatori ci saranno anche Eva Longoria, Jeff Goldblum e Ariana Greenblatt.

Nella versione originale del film Alec Baldwin darà nuovamente voce al piccolo Ted, il Baby Boss che dà il titolo al film.

Boss Baby: Family Business potrà quindi contare sulla presenza nel cast di doppiatori di Ariana Greenblatt che avrà la parte di Tabitha, una bambina di 7 anni incredibilmente intelligente che idolizza suo zio Ted e vuole diventare come lui. James Marsden ed Eva Longoria avranno la parte dei genitori di Tabitha. Jeff Goldblum interpreterà il misterioso fondatore della scuola di Tabitha, l'Acorn Center for Advanced Childhood.

Tra i doppiatori anche Alec Baldwin, Amy Sedaris, Jimmy Kimmel e Lisa Kudrow.

Baby Boss ha debuttato nel 2017 e ha incassato 520 milioni di dollari in tutto il mondo, ottenendo anche una nomination agli Oscar. La regia era di Tom McGrath da una sceneggiatura firmata da Michael McCullers, basandosi liberamente sul libro illustrato di Marla Frazee.

McGrath ha dichiarato, parlando del film animato in arrivo il 26 marzo 2021: "Siamo così fortunati nel lavorare con un tale cast composto da attori così talentuosi, tutti che possiedono un'immaginazione tremenda. La gioia quotidiana per me non è solo vedere i nostri attori rendere una battuta esilarante o emozionante con dei piccoli aggiustamenti, ma anche il processo che condividono all'insegna dell'improvvisazione e della creazione dei personaggi. Sono il cuore e l'anima dei personaggi che portano in vita".