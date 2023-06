Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer: trailer per la Stagione 2 in arrivo su Netflix

Come già anticipato, la seconda stagione della serie verrà suddivisa in due parti distribuite separatamente.

Netflix ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer, che tornerà sulla piattaforma digitale in due parti separate, la prima delle quali verrà distribuita il 6 luglio.

La seconda stagione di Avvocato di difesa si basa sul quarto libro della serie di Michael Connelly, intitolato Il quinto testimone, che vede Mickey difendere Lisa dopo che questa è sospettata di aver ucciso un ricco imprenditore.

La stagione inizia sei mesi dopo la conclusione del caso di Trevor Elliot della prima stagione, con Mickey che sta ancora cavalcando l'onda della vittoria in quel caso di alto profilo prima di essere coinvolto in un nuovo caso che sarà complicato dal suo legame personale con esso, poiché lo troviamo impegnato in una relazione con la stessa Lisa prima di difenderla.

Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer è interpretato da Manuel Garcia-Rulfo nel ruolo di Mickey, Neve Campbell nel ruolo della prima ex moglie di Mickey, Maggie McPherson, Becki Newton nel ruolo della seconda ex moglie di Mickey, Lorna Crane, Angus Sampson nel ruolo dell'investigatore Cisco e Jazz Raycole nel ruolo dell'autista di Mickey, Izzy Letts.

Tra gli altri membri del cast, molti dei quali debutteranno nella seconda stagione, figurano Krista Warner nel ruolo della figlia di Mickey, Hayley Haller, Ntare Guma Mbaho Mwine nel ruolo del detective Raymond Griggs, Lana Parilla nel ruolo della presunta assassina Lisa Trammell, Yaya DaCosta nel ruolo del procuratore Andrea "Andy" Freeman, Matt Angel nel ruolo del podcaster Henry Dahl, Angélica María nel ruolo della madre di Mickey, Elena, David Clayton Rogers in un ruolo non rivelato ed Elliott Gould nel ruolo di David "Legal" Siegel.

La seconda parte della stagione arriverà il 3 agosto 2023.