Avvocato di difesa: la Stagione 2 sarà suddivisa in due parti su Netflix, immagini e data d'uscita

Dopo una prima stagione campione di visualizzazioni, sta per arrivare la seconda che verrà divisa in due parti. Ecco le immagini e la data d'uscita.

Netflix ha annunciato che la Stagione 2 di Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer verrà suddivisa in due parti che saranno distribuite separatamente sulla piattaforma, strategia già adottata con successo in passato dallo streamer.

La prima parte verrà diffusa in streaming il 6 luglio 2023, mentre la seconda seguirà a un mese di distanza, il 3 agosto successivo.

Le nuove immagini mostrano Mickey (Manuel Garcia-Rulfo) insieme alla sua prima ex moglie e vice procuratore distrettuale Maggie (interpretata da Neve Campbell) e a due nuovi personaggi: un procuratore di nome Andrea Freeman (Yaya DaCosta) e Lisa Trammell (Lana Parrilla), una cuoca accusata dell'omicidio di un imprenditore. Vengono inoltre presentati l'autista personale di Mickey, Izzy Letts (Raycole), e la seconda ex moglie e assistente legale Lorna Crane (Newton).

La seconda stagione di Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer si basa sul quarto libro della serie di Michael Connelly, intitolato Il quinto testimone, che vede Mickey difendere Lisa dopo che questa è sospettata di aver ucciso un ricco imprenditore.

The Lincoln Lawyer: Neve Campbell nel cast della serie Netflix

La stagione inizia sei mesi dopo la conclusione del caso di Trevor Elliot della prima stagione, con Mickey che sta ancora cavalcando l'onda della vittoria in quel caso di alto profilo prima di essere coinvolto in un nuovo caso che sarà complicato dal suo legame personale con esso, poiché lo troviamo impegnato in una relazione con la stessa Lisa prima di difenderla.