Avvocato di Difesa 2 parte 2, la recensione: l’anti-Goliath è tornato

Se il titolo originale The Lincoln Lawyer mantiene fede all'identità nomade dell'avvocato protagonista dell'adattamento seriale dei romanzi di Michael Connelly, Mickey Haller (interpretato da Manuel Garcia-Rulfo), che lavora meglio in automobile mentre si sposta da un'aula all'altra, quello italiano Avvocato di Difesa ben esprime l'altra caratteristica peculiare del personaggio: il suo essere, appunto, un avvocato difensore e non dell'accusa (lo Stato o, come direbbero in inglese, "The People"). Questo significa ritrovarsi spesso a dover prendere le parti dei colpevoli perché "chiunque merita il ragionevole dubbio e una difesa davanti alla Legge". Proprio come accadeva nella prima stagione con Trevor Elliott.

Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer: una scena

L'introduzione della new entry Lisa Trammell (Lana Parrilla), che fin da subito dimostrava di nascondere molti più segreti di quanti ammettesse, era stata un po' confusa e poco fluida. Questa ondata di mistero continua anche in Avvocato di Difesa 2 parte 2, eppure si vede come sia stata pensata come tale e non separata da Netflix in un secondo momento. Però non basta.

Post mortem

Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer 2: una scena

La seconda parte della seconda stagione di Avvocato di Difesa riprende dal cliffhanger che aveva chiuso i primi cinque episodi, con Mickey picchiato brutalmente ancora una volta in un garage. Viene portato con urgenza all'ospedale da Izzy e lì riceve la visita di amici e familiari, con la prima ex moglie Maggie (Neve Campbell) e la loro figlia adolescente Hayley accorse al suo capezzale. A quel punto c'è un plot twist e un dietrofront sulla storyline di Maggie che, per quanto non totalmente fuori posto nell'economia narrativa generale dello show, risulta un bel colpo al cuore degli spettatori. Questa è anche la stagione (o forse dovremmo dire la parte) in cui ognuno dei personaggi prova a staccarsi da Mickey e a crearsi una propria identità senza di lui: Izzy (Jazz Raycole) con la sua scuola di danza da inaugurare e la seconda ex moglie Lorna (Becki Newton) e Cisco (Angus Sampson) col loro imminente matrimonio, non prima che abbiano risolto una volta per tutte le questioni in sospeso di lui con la banda di motociclisti.

Avvocato di Difesa 2 parte 1, la recensione: bentornato Mickey Haller

Gentrificazione

Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer 2: un momento della seconda stagione

La seconda parte, ancora di più della prima, si concentra sulla tematica della gentrificazione a Los Angeles e in questo ricorda un'altra creatura seriale di David E. Kelley, padre dell'Avvocato di difesa televisivo, ovvero Goliath con Billy Bob Thornton. Se quest'ultimo era però il difensore dei reietti e degli inascoltati, Haller passa dall'altra parte della barricata con un'importante differenza: non è uno squalo bensì un avvocato bravo nel suo lavoro, che mette l'interesse dei propri clienti davanti a tutto. Lo fa anche con Lisa, con la quale continua un rapporto altalenante e mantenuto sul piano professionale e non sentimentale, almeno finché sarà lui a difenderla.

Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer: una scena della seconda stagione

Una salvaguardia che il carismatico avvocato tende a fornire a tutte le persone care e contro gli squali là fuori, come l'amico di Lisa che tiene un podcast true crime, un escamotage degli autori per strizzare l'occhio all'attualità. Tra un colpo di scena e l'altro, non sempre assestati a dovere, e una new entry e un ritorno, come la ritrovata madre di Haller, una donna decisamente eccentrica e sopra le righe, questa seconda parte serve a dare un taglio netto col passato. Ora bisogna guardare avanti, provando a riproporre uno schema narrativo che a questo punto potrebbe rivelarsi vincente. Nel finale, che darà una risposta a tutte le domande rimaste in sospeso, viene aperto il probabile caso orizzontale al centro della terza eventuale stagione (non ancora ufficialmente ordinata) che guarda ancora una volta al passato del protagonista e a personaggi che conosciamo del suo entourage familiare e amicale.

Avvocato di difesa, la recensione: un legal drama on the road

Dipendenza

Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer: un'immagine degli ultimi episodi della seconda stagione

Proprio l'entourage è sempre più la forza del serial insieme al carisma del suo protagonista Manuel Garcia-Rulfo, determinato a difendere i propri clienti a tutti i costi: "Non è importante che io creda che tu sia innocente", continua a ripetere l'avvocato della Lincoln. In seguito al suo incidente, la serie non si dimentica del tema della dipendenza che coinvolge Haller e la sua autista, affrontando nuovamente la questione insieme al ruolo della ragazza all'interno dello studio legale. Speriamo che a questo punto la serie abbia trovato la sua quadra e possa proporci lo stesso schema narrativo da procedurale orizzontale nelle puntate a venire, in modo da costruire un solido universo narrativo in tv per il personaggio nato dalla penna di Michael Connelly, come non si era riusciti a fare al cinema.