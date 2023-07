Netflix, luglio 2023: le novità in catalogo per film e serie TV

Su Netflix ad agosto 2023 nuovi film e serie TV in catalogo: tra le novità più attese figurano il secondo volume di Avvocato di difesa e l'adattamento seriale di One Piece.

Su Netflix a agosto 2023 sono molte le novità che si aggiungono al catalogo della piattaforma streaming: l'ottavo mese dell'anno inizia con Heartstopper 2 e Avvocato di difesa 2 e termina con l'attesissimo arrivo di One Piece, l'adattamento seriale in chiave live-action del manga più venduto della storia.

Avvocato di difesa: una scena della serie

Il mese di agosto 2023 segna l'arrivo di tante nuove serie tv e film sulla celebre piattaforma streaming: si inizia con la seconda stagione di Heartstopper, la serie ispirata alla graphic novel di Alice Osean che racconta la storia d'amore tra Charlie e Nick. Si prosegue con la seconda parte di Avvocato di difesa, lo show di successo da Il quinto testimone, quarto libro della saga di romanzi di Michael Connelly; il mese, infine, si conclude con l'arrivo di One Piece, l'adattamento del manga più venduto della storia del Giappone scritto da Eiichiro Oda.

La lista di tutte le serie tv e i film in uscita ad agosto 2023 su Netflix

1 agosto

Il giro del mondo in 80 giorni

Paso Adelante

Hercules - La leggenda ha inizio

Paprika

Untold: Jake Paul the Problem Child

2 agosto

Poisoned: il pericolo nel piatto

Mark Cavendish: in corsa contro il tempo

3 agosto

Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer: Stagione 2 Parte 2

Heartstopper: Stagione 2

Testa a testa

Zombie

8 agosto

Zombiverso

The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh Parte 2

Untold: Johnny Football

9 agosto

Ladies First: La storia delle donne nell'hip-hop

10 agosto

Painkiller

Marry My Dead Body

11 agosto

Heart of Stone

15 agosto

DEPP V HEARD

Untold: Hall of Shame

16 agosto

Raw - Una cruda verità

17 agosto

Ghostbusters: Afterlife

18 agosto

The Monkey King

22 agosto

Gli idoli delle donne

24 agosto

Ragnarok: Stagione 3

25 agosto

Non sei invitata al mio Bar Mitzvah

28 agosto

Resident Evil: Welcome to Raccoon City

31 agosto

One Piece

Choose Love - Scegli l'amore