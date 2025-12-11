Avvocato di Difesa: quando esce su Netflix la Stagione 4? Ecco le prime foto ufficiali

Una delle serie di maggior successo sulla piattaforma streaming sta per fare il suo ritorno con la quarta stagione, ma intanto sono disponibili le immagini dei nuovi episodi

Netflix ha finalmente confermato la data d'uscita per il ritorno con la quarta stagione di Avvocato di Difesa - The Lincoln Lawyer. I nuovi episodi arriveranno giovedì 5 febbraio, ma nell'attesa possiamo dare un'occhiata alle prime immagini ufficiali.

Oltre al protagonista, interpretato da Manuel Garcia Rulfo, il cast principale è composto da Constance Zimmer e Neve Campbell; il volto iconico della saga di Scream farà ritorno nel franchise horror l'anno prossimo con il settimo capitolo.

Alla fine del finale della terza stagione, Mickey era stato fermato e arrestato quando il corpo di un cliente era stato trovato nel bagagliaio della sua Lincoln. Nella prossima stagione lo vedremo difendere sé stesso mentre affronta un processo per omicidio. Dovrà vedersela con la procuratrice del caso, Dana Berg (Constance Zimmer), che ha legami con la sua prima ex moglie, Maggie (Neve Campbell).

Quale libro adatterà la quarta stagione?

Basata sulla serie di romanzi bestseller dell'acclamato autore Michael Connelly, i nuovi episodi adatteranno il sesto libro della saga di The Lincoln Lawyer, ovvero La legge dell'innocenza.

Nella storia Mickey Haller (Manuel Garcia Rulfo) affronta il suo caso più difficile di sempre mentre lui e il suo team lavorano instancabilmente per dimostrare la sua innocenza nell'omicidio di un ex cliente, Sam Scales (Christopher Thornton). Per scagionarlo, dovranno smascherare l'ultima truffa di Sam, costringendoli a scontrarsi con l'ufficio del procuratore distrettuale, l'FBI e i fantasmi del passato di Mickey.

La serie è stata creata per la televisione da David E. Kelley, che è anche produttore esecutivo, e sviluppata per la TV da Ted Humphrey, che ricopre il ruolo di co-showrunner e produttore esecutivo insieme a Dailyn Rodriguez. Connelly, Ross Fineman, Barry Jossen, Tana Jamieson, Matthew J. Lieberman e Gladys Rodriguez sono produttori esecutivi. La serie è prodotta da A+E Studios.

Avvocato di difesa: una foto di scena

Il grande successo di Avvocato di Difesa su Netflix

La serie si è affermata come uno dei successi più solidi sulla piattaforma: fin dalla prima stagione ha raggiunto le prime posizioni nelle classifiche globali della piattaforma, con oltre 108 milioni di ore visualizzate nella prima settimana completa di streaming e presente nella Top 10 in decine di Paesi, confermandosi la serie in lingua inglese più vista per quel periodo.

Le stagioni successive hanno continuato ad attirare grande attenzione: la terza ha dominato le classifiche di Nielsen con oltre 1,6 miliardi di minuti guardati in una sola settimana e, secondo dati di ottobre 2024, la serie ha guidato anche i consumi negli USA con quasi 200 milioni di visualizzazioni in un mese. Questo costante interesse ha portato Netflix a rinnovare la serie fino alla quarta stagione, confermandone popolarità e impatto tra il pubblico.