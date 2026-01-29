Avvocato di difesa continua: Netflix ordina la stagione 5 prima dell’uscita della quarta

I fan di Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer saranno felici di sapere che pochi giorni prima dell'imminente uscita della quarta stagione, prevista il 5 febbraio, Netflix ha deciso di rinnovare la serie anche per la stagione 5.

La stagione 4 è basata sul romanzo di Michael Connelly The Law of Innocence, mentre la quinta stagione sarà ispirata al romanzo Resurrection Walk e sarà composta da 10 episodi. Una scelta che ha reso felici i fan della serie con Manuel Garcia-Rulfo.

L'annuncio del rinnovo di Avvocato di difesa

"Siamo entusiasti di condividere con il pubblico la prossima quarta stagione il 5 febbraio, e lo siamo ancora di più nel poter annunciare che siamo già al lavoro sulla successiva" hanno dichiarato i co-showrunner Ted Humphrey e Dailyn Rodriguez.

Manuel Garcia-Rulfo in una scena di Avvocato di difesa

"La stagione 4 è il viaggio più impegnativo e intensamente personale che abbiamo mai fatto affrontare a Mickey Haller, e siamo felicissimi e grati di poter continuare l'avventura anche nella stagione 5!" hanno concluso gli showrunner annunciando il rinnovo della serie tv.

La storia di Avvocato di difesa nella stagione 4

Dal 5 febbraio su Netflix sarà disponibile la quarta stagione di Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer. Ecco la sinossi che spiega la trama dei nuovi episodi: "Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) affronta il caso più difficile della sua carriera, mentre lui e il suo team lavorano senza sosta per dimostrare la sua innocenza nell'omicidio di un ex cliente, Sam Scales. Per scagionarlo, dovranno svelare l'ultima truffa di Sam, finendo per scontrarsi direttamente con l'ufficio del procuratore distrettuale, l'FBI e i fantasmi del passato di Mickey".

Il cast della quarta stagione di Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer comprende, oltre a Manuel Garcia-Rulfo, anche Neve Campbell, Becki Newton, Jazz Raycole, Angus Sampson e Cobie Smulders. David E. Kelley è uno dei più famosi produttori e ha co-creato serie come Ally McBeal, Chicago Hope, Boston Public, Private Practice e Boston Legal.