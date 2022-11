Avengers: The Kang Dynasty, Simu Liu anticipa il suo coinvolgimento nel film?

Simu Liu, star di Shang-Chi, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni in merito ad Avengers: The Kang Dynasty: anche lui sarà presente nella pellicola?

Dopo l'uscita nelle sale di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, il regista Destin Daniel Cretton è stato bloccato dai Marvel Studios firmando un accordo per portare alla luce un sequel di Shang-Chi, e per una serie TV. Il suo legame è poi diventato ancora più stretto quando è stato annunciato come regista di Avengers: The Kang Dynasty. Ma che ne è della star di Shang-Chi, Simu Liu? Sarà nella pellicola?

Avengers: The Kang Dynasty, Destin Daniel Cretton regista del film

In una conversazione con Brandon David di ComicBook, al BoxLunch Holiday Gala a favore di Feeding America, Simu Liu, star di Shang-Chi, ha parlato della grande opportunità ottenuta dal regista, e potrebbe persino aver anticipato il suo coinvolgimento nel film. "È incredibile. Ovviamente ho appreso della notizia un po' prima del resto del mondo, ma sono andato fuori di testa", ha dichiarato l'attore.

Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli: Simu Liu in una sequenza d'azione

"Gli ho mandato tipo quaranta messaggi di fila. Sono così incredibilmente felice per lui. Se lo merita. Ciò che lo rende un regista così speciale, e l'ho detto fin dall'inizio, anche quando stavamo presentando in anteprima il nostro film, è la sua capacità di realizzare un film da 150 milioni di dollari davvero, davvero piccolo, nel miglior modo possibile. Non vedo l'ora di vedere cosa farà adesso con Avengers. Penso che sia facile perdersi nella vastità e nella grandezza di questi film, ma se riesci a mantenere l'umanità e a raccontare storie umane, questo renderà un film memorabile e speciale. Sono così entusiasta di tornare a lavorare per lui".

Proprio in seguito a queste parole, è stato chiesto all'attore se stesse confermando il suo coinvolgimento in Avengers: The Kang Dynasty, che ha già una data di uscita mentre il secondo capitolo di Shang-Chi, no. "Voglio pensare di si. Voglio sperarlo. Non credermi sulla parola" ha concluso Liu senza confermare o smentire nulla.

L'uscita di Avengers: The Kang Dynasty è prevista per il 2 maggio 2025 e arriverà un anno prima di Avengers: Secret Wars, la cui uscita è prevista per il 1 maggio 2026.