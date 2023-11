Avengers: The Kang Dinasty, Avengers: Secret Wars, Marvel vuole un unico regista, cambio di titolo in vista?

Dopo l'uscita di Destin Daniel Cretton da Avengers: The Kang Dinasty, i Marvel Studios puntano a trovare un solo regista per il film e il sequel Avengers: Secret Wars.

Il maremoto che ha coinvolto i Marvel Studios non si ferma. L'ultimo scossone riguarda la scelta di Daniel Destin Cretton di non dirigere più Avengers: The Kang Dynasty per concentrarsi unicamente sul sequel di Shang-Chi, sulla serie Wonder Man e su altri progetti Marvel Studios non meglio specificati.

Secondo nuove anticipazioni, i Marvel Studios daranno ora il via alla ricerca di un unico regista che si occupi sia di Avengers: The Kang Dynasty che del successivo Avengers: Secret Wars. Inoltre, vista l'intenzione di prendere le distanze dall'interprete di Kang Jonathan Majors per via dei suoi guai con la legge, il film potrebbe presto vedere un cambio di titolo.

Loki: Jonathan Majors è Kang in una scena della serie

Secondo l'insider Jeff Sneider, Kevin Feige vorrebbe trovare un unico cineasta a cui affidare_ Avengers 5 e 6_, che è "essenzialmente un film in due parti". Sneider ha anche sentito che un cambio di titolo potrebbe essere imminente. Si fa largo con maggior intensità l'idea che Marvel prenderà presto provvedimenti per allontanarsi dalla trama pianificata di Kang, sostituendo Jonathan Majors come villain o abbandonando del tutto il personaggio e spostando l'attenzione su un altro grande cattivo della Saga del Multiverso (forse Doctor Doom).

Se il focus si sposterà da Kang a un altro personaggio è chiaro che anche il titolo The Kang Dynasty verrà presto abbandonato. Secondo Jeff Sneider il nuovo titolo potrebbe diventare addirittura Secret Wars Parte 1 e Secret Wars Parte 2.

Marvel in crisi: tra il probabile recast di Jonathan Majors, i timori su The Marvels e il disastro She-Hulk

Marvel corre ai ripari

Per quanto riguarda Avengers: Secret Wars, da mesi Marvel sarebbe alla ricerca di un regista collaudato e con esperienza nel franchise per garantire che il progetto estremamente ambizioso sia in mani sicure. Tra i papabili si fanno i nomi di Jon Favreau (Iron Man) e Ryan Coogler (Black Panther), ma anche il regista di Doctor Strange 2, Sam Raimi, rivenuto una "scelta eccellente".

Secondo Snyder è possibile che Kevin Feige voglia affidare a uno di questi nomi la regia di entrambi i capitoli della saga degli Avengers. Il produttore esecutivo di Loki, Kevin Wright, ha rivelato di recente che lo sceneggiatore Michael Waldon stava lavorando sia a The Kang Dynasty che a Secret Wars.

"Per quanto riguarda la direzione che sta prendendo il franchise, non posso anticipare troppo e non perché sia timido, non facciamo parte di quei progetti. Quello che so è che Michael Waldron ci sta lavorando e ama ovviamente questo mondo poiché ha contribuito a crearlo" ha rivelato Wright.

Attualmente l'uscita di Avengers: The Kang Dynasty è fissata per il 1 maggio 2026 e quella di Avengers: Secret Wars per il 7 maggio 2027.