Avengers, Serena Williams chiede chi sia il più pericoloso, il tweet diventa virale

La campionessa di tennis Serena Williams ha posto un quesito legittimo via Twitter chiedendo ai fan chi sia l'Avengers più pericoloso. Naturalmente le risposte non sono tardate ad arrivare facendo diventare il tweet virale.

Who is the most dangerous avenger? — Serena Williams (@serenawilliams) 14 novembre 2018

Polygon, il sito web che ha diffuso la curiosa richiesta di Serena ha fornito la sua personale risposta indicando in Iron Man l'Avenger più pericoloso. Ecco la lunga spiegazione fornita dal sito.

Serena Williams non ha chiesto chi sia l'Avengers più potente. La risposta sarebbe stata Thor, ovviamente. (O forse Captain Marvel quando si unirà al team). Ma Serena Williams voleva sapere chi sia l'Avenger poù pericoloso e questo è un quesito diverso. A differenza dei compagni di team, Iron Man è l'Avenger che ha causato direttamente il danno maggiore nel Marvel Cinematic Universe. Tony Stark ha problemi mentali che continuano a non essere curati, naturalmente non tutto ciò che accade nel mondo degli Avengers è colpa sua, ma senza dubbio è lui l'Avengers più pericoloso.

Tony Stark è in grado di creare armi di distruzione di massa, e lo fa. Ha creato numerose intelligenze artificiali, una delle quali ha quasi distrutto tutto. NOn sa come relazionarsi con gli amici e questo comporta danni irreparabili. Quando uno dei suoi colleghi gli dà torto, ingaggia un adolescente mentendo alla sua tutrice e alla fine dà in mano al ragazzo una tuta che è un'arma carica.

Iron Man affronta le crisi esistenziali provocando catastrofi su catastrofi e nonostante tutto continua a sentirsi dalla parte dei buoni. Dopo tutto tenta di salvare al mondo anche se è lui stesso a metterlo a rischio molto prima che Thanos si faccia vedere.

C'è chi sostiene che l'Avenger più pericoloso non sia Iron Man, ma Hulk, ma la potenza dell'alter ego di Bruce Banner è cosa nota ed è risaputo che è impossibile controllarlo una volta che si è trasformato. I sentimenti che albergano in Iron Man sono più sottili ed è questo che lo rende potenzialmente l'Avenger più pericoloso.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!