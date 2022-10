Marvel annuncia la nuova data di uscita di Blade, Deadpool 3, Fantastic Four e Avengers: Secret Wars

I Marvel Studios hanno svelato che la data di uscita dei film Blade, Deadpool 3, Fantastic Four e Avengers: Secret Wars è stata posticipata.

Gli spostamenti sono stati resi necessari a causa dei ritardi, legati a vari motivi, nella produzione dei lungometraggi.

Blade, con star Mahershala Ali, è stato spostato dal 3 novembre 2023 al 6 settembre 2024.

Deadpool 3, che avrà come star Ryan Reynolds e potrà contare sulla presenza di Hugh Jackman, verrà invece distribuito l'8 novembre 2024, non più il 6 settembre 2024.

Fantastic Four aveva poi una data fissata all'8 novembre 2024 e ora il lungometraggio è stato posticipato al 14 febbraio 2025.

I cambiamenti nelle date previste per la distribuzione hanno quindi portato un film Marvel ancora senza un titolo a slittare, dal 14 febbraio 2025, al 7 novembre 2025.

Avengers: Secret Wars è passato dal 7 novembre 2025 all'1 maggio 2026.

Marvel ha infine un altro lungometraggio ancora senza titolo che è stato, per ora, rimesso dalla lista dei progetti in uscita.

La notizia arriva a poca distanza dall'annuncio che le riprese del reboot di Blade sono state spostate, probabilmente all'inizio del 2023 a causa della necessità di trovare un nuovo regista che si occupi del progetto.