Avengers: Secret Wars, Hugh Jackman potrebbe tornare nei panni di Wolverine, ma a una condizione

Hugh Jackman avrebbe posto una condizione per fare ritorno ancora una volta nei panni di Wolverine in Avengers: Secret Wars. Dopo aver appeso gli artigli al chiodo nel 2017 per sopraggiunti limiti di età, Jackman è stato convinto a tornare sui suoi passi dal collega Ryan Reynolds e in estate lo vedremo in Deadpool & Wolverine. Ma sarà l'ultima volta?

Il trailer di Deadpool & Wolverine contiene un sottile Easter egg che alimenta una teoria su Avengers: Secret Wars film. In un fotogramma, Wade Wilson di Ryan Reynolds giace vicino a fumetto di Secret Wars Marvel Comics del 2015, suggerendo una potenziale importanza di questo arco narrativo nel futuro dell'MCU.

Secondo lo scooper MyTimeToShineH su X, Hugh Jackman avrebbe comunicato la sua volontà di riprendere il ruolo di Wolverine in Avengers: Secret Wars, ma a condizioni specifiche. Lo scooper afferma che Jackman avrebbe informato i Marvel Studios che sarebbe tornato per Avengers: Secret Wars solo se avesse potuto interagire con Spider-Man di Tobey Maguire e Iron Man di Robert Downey Jr.. Questa rivelazione ha suscitato entusiasmo tra i fan desiderosi di vedere Jackman di nuovo in forze all'MCU dopo Deadpool & Wolverine. Lo stesso attore ha anche precedentemente espresso il desiderio di rimanere parte del MCU.

Avengers: Secret Wars cambierà le carte in tavola nel MCU?

I Marvel Studios potrebbero dar vita a un reboot del MCU dopo l'uscita di Avengers: Secret Wars. Questo approccio rispecchierebbe la strategia adottata dai fumetti, quando la compagnia utilizzò l'evento per stabilire una nuova continuità per l'Universo Marvel. Se i Marvel Studios seguissero l'esempio, potrebbero offrire l'opportunità di far rivivere eroi e cattivi sottoutilizzati consentendo al contempo il ritorno di personaggi amati, anche se con nuovi attori che sostituiranno alcune delle star originali. Sebbene questo potenziale reboot non sia stato confermato ufficialmente, rappresenta un'entusiasmante possibilità per il futuro del franchise MCU.

Nell'attesa l'appuntamento è fissato per il 24 luglio con l'arrivo nei cinema di Deadpool & Wolverine, terzo capitolo standalone dedicato al mercenario Chiacchierone nonché primo sotto l'egida Marvel dopo l'acquisizione di Fox da parte di Disney.