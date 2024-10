Avengers: Secret Wars, clamoroso: ci sarà il ritorno di QUESTO personaggio della Infinity Saga?

Un ritorno assolutamente inatteso potrebbe vedere la luce del giorno nel secondo dei due film sui Vendicatori in arrivo

Sappiamo che Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars si preannunciano come i film più grandiosi del MCU e il culmine dell'attuale saga del Multiverso e sembra che quest'ultimo, in particolare, possa rivelarsi il film di supereroi più ambizioso di tutti i tempi in termini di scala e portata.

Sebbene non siano ancora stati confermati ufficialmente i personaggi, il film dovrebbe presentare una nuova versione degli eroi più potenti della Terra insieme ai membri superstiti della squadra originale. Tuttavia, il film potrebbe presentare anche le varianti di personaggi come Steve Rogers (Chris Evans) e Natasha Romanoff (Scarlett Johansson).

Il ritorno di Robert Downey Jr. è già stato confermato, ma lo vedremo nei panni del Dottor Destino (che potrebbe o meno rivelarsi una variante di Tony Stark). L'ultimo clamoroso rumor, ancora tutt'altro che confermato, afferma che il personaggio più importante della Infinity Saga farà il suo atteso ritorno: parliamo del Titano Pazzo in persona, Thanos!

Secondo lo scooper My Time to Shine Hello, il potente villain tornerà nel MCU "prima di quanto pensiate" e pare che questo ritorno avverrà proprio durante gli eventi di Avengers: Secret Wars. Quanto esteso sarà il ruolo di Thanos resta ovviamente da vedere, ma con così tanti altri eroi e cattivi presenti nella storia, è improbabile che avrà un ruolo davvero significativo.

La possibile trama di Secret Wars

I dettagli della trama del secondo dei due crossover sui Vendicatori in arrivo sono ancora un mistero, ma le voci che circolano sono numerose. Una cosa certa è che il Dottor Destino di Robert Downey Jr. avrà un ruolo importante nella storia di Avengers: Doomsday e che dovrebbe proseguire anche nel successivo film.

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, seguito da Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027. Entrambi i film saranno diretti dai fratelli Russo, che fanno il loro ritorno nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.