Marvel: la sostituzione di Kang, l'arrivo degli X-Men e World War Hulk, tutti gli rumor sull'MCU

Sono molteplici gli insider che online condividono anticipazioni e rumor sui progetti del Marvel Cinematic Universe in sviluppo e in uscita. Spesso è difficile districarsi nell'enorme quantità di informazioni che trapela online, motivo per cui abbiamo preparato questo lungo approfondimento che riassume tutti gli ultimi rumor (affidabili) sul futuro dell'MCU.

Avengers: Endgame, gli Avengers in azione con le nuove divise

The Cosmic Circus, un sito che si è rivelato estremamente affidabile negli ultimi mesi e che ha anticipato con successo parecchie informazioni succose, ha pubblicato un lunghissimo articolo che rivela i piani dei Marvel Studios per il futuro, i quali spaziano dai Fantastici Quattro agli Young Avengers passando per Daredevil e i Midnight Sons. Ce n'è per tutti i gusti, insomma, per cui vi invitiamo a mettervi comodi e a godervi la lettura.

Tutti contro Kingpin

Secondo le fonti del sito, gli studios hanno intenzione di dividere le storie dell'MCU in molteplici archi narrativi che riguardano vari angoli dell'universo: storie urban, mistiche, occulte, cosmiche, hi-tech e sci-fi. Ogni angolo avrà la sua storyline e ognuna con un proprio villain finale. Partiamo da quello più imminente: l'arco "urban", nel quale rientreranno progetti come Echo (in uscita il 10 gennaio 2024 su Disney+), Daredevil: Born Again (recentemente rinviata al 2025) e Spider-Man 4 (le cui riprese dovrebbero iniziare già il prossimo anno).

Echo: la prima foto della serie Marvel

Questi tre progetti avranno in comune una cosa: il temibile Kingpin di Vincent D'Onofrio, che diventerà il nuovo sindaco di New York e approverà una legge che mette al bando tutti i vigilanti della Grande Mela. Ciò significa che una grande quantità di antagonisti andrà a caccia dell'Uomo Ragno e del Diavolo di Hell's Kitchen nel quarto film con Tom Holland, che si rumoreggia essere "un film evento in stile Civil War ma a livello street".

Wanda, Visione e finalmente X-Men e Fantastici Quattro

Spider-Man: No Way Home, Tom Holland in un intenso primo piano

Il prossimo anno uscirà su Disney+ Agatha: Darkhold Diaries, spin-off di WandaVision che porterà avanti la storia iniziata nella serie con Elizabeth Olsen e proseguirà poi attraverso la serie Vision Quest (con Paul Bettany), una serie spin-off su Billy Maximoff (che potrebbe adattare il fumetto "La crociata dei bambini"), un film sugli Young Avengers e un film stand-alone su Wanda Maximoff alias Scarlet Witch, che il sito conferma essere in fase di sviluppo (dopo mesi di rumor e indiscrezioni).

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Elizabeth Olsen è Wanda Maximoff in un'immagine dal teaser trailer

Ora arriva il grosso. Il sito ha svelato che, a causa di una serie di cambiamenti (tra cui la ristrutturazione interna in Disney dopo il ritorno del CEO Bob Iger e la recente condanna di Jonathan Majors che ha portato al suo licenziamento dal ruolo di Kang), gli X-Men debutteranno nell'MCU prima di quanto inizialmente previsto. Gli studios puntano a stabilire la presenza dei mutanti su Terra-616 (la continuity principale dei film) quanto prima, in modo tale da iniziare subito ad utilizzare i personaggi appartenenti a quel mondo. Hanno iniziato i meeting con vari sceneggiatori per un film reboot degli X-Men, ma non è tutto: tra le idee della compagnia ci sono anche una serie per Disney+ incentrata su un mutante diverso in ogni episodio, e... un adattamento di Avengers vs. X-Men, che potrebbe uscire addirittura prima di Avengers: Secret Wars (attualmente previsto per il 2027, ma che sicuramente verrà posticipato).

X-Men: Giorni di un futuro passato - Michael Fassbender, Hugh Jackman, Evan Peters e James McAvoy in una suggestiva sequenza

Andiamo avanti con i Fantastici Quattro, che saranno protagonisti di "un'avventura cosmica con implicazioni multiversali", e con Deadpool 3, che sarà "un road trip multiversale attraverso vari universi Marvel". Entrambi saranno fondamentali per l'evento Avengers: Secret Wars.

Dal lato occulto alla fantascienza

Per gli amanti del brivido arriva il lato occulto dell'MCU, che verrà portato avanti da progetti quali Blade con Mahershala Ali, la seconda stagione di Moon Knight (che il sito conferma essere in sviluppo), un sequel di Licantropus (lo special televisivo uscito su Disney+ nel 2022) e altri progetti non ancora annunciati. Questo arco narrativo culminerà con un film sui Midnight Sons, del quale farà parte anche Wong (l'attuale Stregone Supremo). Il villain di questo progetto non è ancora stato scelto, ma è forte la possibilità di vedere il demone Mephisto e la strega Lilith come avversari.

Moon Knight: un'immagine del protagonista

Allontanandoci dall'occulto, ci spostiamo sulla fantascienza con Captain America: Brave New World e Thunderbolts, entrambi film che includeranno forti elementi sci-fi. Il primo (in uscita a febbraio 2025) vedrà Harrison Ford trasformarsi in Red Hulk e il protagonista usare l'Adamantio (il metallo di cui sono fatti gli artigli di Wolverine) per sconfiggerlo; il secondo vedrà la creazione di Sentry, uno dei personaggi Marvel più potenti di sempre, che sarà interpretato da Steven Yeun.

La cosa più assurda è che questi due progetti getteranno le basi per il tanto rumoreggiato film su World War Hulk, che sarà un vero e proprio film evento con gli Avengers che combattono molteplici Hulk sparsi in giro per il mondo. La trama partirà da Bruce Banner che per anni ha cercato di nascondere la sua capacità di sintetizzare i Raggi Gamma (come visto nella serie She-Hulk: Attorney At Law), e che sfuggirà al suo controllo creando una moltitudine di Hulk in tutto il globo. Qualora questo progetto entrasse in produzione a breve, potrebbe rappresentare una sorta di "Avengers 4.5" e uscire ancor prima di Avengers: Secret Wars.

L'eredità di Tony Stark

Avengers: Age of Ultron - Hulkbuster vs. Hulk

Tony Stark è sempre stato un personaggio chiave nell'MCU, e dopo la sua morte sono stati molteplici i progetti che hanno portato avanti la sua eredità (tra cui Spider-Man: Far From Home e Spider-Man: No Way Home). Questo arco narrativo culminerà con la serie Ironheart (che uscirà nel 2025) e con il film Armor Wars (attualmente alla ricerca di un regista).

Il sito conferma che i Marvel Studios stanno sviluppando numerosi sequel tra i quali Doctor Strange 3, Eternals 2, Thor 5, Black Panther 3 e Shang-Chi 2.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, una scena

Infine, come non menzionare la crisi dovuta alla condanna di Jonathan Majors. Il piano attuale è quello "mettere in pausa" personaggio di Kang il Conquistatore e prendere tempo, gettando pian piano le basi per il gran finale della Saga del Multiverso... che avrà comunque una variante di Kang come grande villain.

Per ora è tutto! Quale progetto aspettate di più?