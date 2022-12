Avengers: Endgame, il regista prende in giro una fan che non gli perdona la morte di Black Widow

Il co-regista di Avengers: Endgame, Joe Russo, si è rivolto ai social per rispondere a un fan e alle numerose lamentele in merito alla morte di Black Widow. Il sacrificio del personaggio interpretato da Scarlett Johansson, a distanza di anni, è ancora argomento di discussione tra i fan della pellicola uscita nel 2019.

Con un video pubblicato su Tik Tok, come riportato da ScreenRant, Joe Russo è tornato ad affrontare l'argomento rispondendo ad un fan utilizzando quella che è ormai una tendenza virale sulla piattaforma.

"Non ti perdonerò mai per aver ucciso Natasha", riporta la didascalia della clip a cui il regista risponde con una faccia triste. "La mia mascella è caduta più forte di lei_", ha commentato un utente, mentre un altro ha scritto: "Danni emotivi".

Lei, Scarlett Johansson: "Joaquin Phoenix lasciò il set durante la sequenza dell'orgasmo"

Intanto, i fan di Scarlett Johansson possono prepararsi a rivedere l'attrice in un ruolo decisamente diverso. Il volto di Black Widow è pronta per una nuova sfida. L'attrice sarà infatti la protagonista e produttrice esecutiva di Just Cause, una miniserie thriller basata sul romanzo di John Katzenbach del 1992.

Pronti a ritrovare l'attrice sul piccolo schermo?