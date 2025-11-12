Avengers, Marvel vuole evitare a tutti i costi un altro flop: ecco l’asso nella manica per il post Secret Wars

I Marvel Studios stanno già pensando al prossimo capitolo del loro universo condiviso e non vogliono assolutamente ripetere gli errori compiuti nel corso della Saga del Multiverso

Sono ormai lontani i tempi in cui i Marvel Studios sconvolgevano il box-office a suon di successi, culminati con l'arrivo di Avengers: Endgame, capace di incassare più di 2 miliardi di dollari. La Saga del Multiverso non è andata secondo le aspettative e adesso lo studio è intenzionato a non ripetere gli stessi errori.

Con Bob Chapek non più al comando della Disney, i Marvel Studios stanno cercando di riconquistare la loro antica gloria. Ciò significa però meno contenuti per i fan, dato che solo tre film usciranno nella parte rimanente dell'attuale saga: Spider-Man: Brand New Day, Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars.

I fratelli Joe ed Anthony Russo dirigeranno gli ultimi due film e, secondo quanto riportato, continueranno a collaborare con i Marvel Studios anche dopo Secret Wars per contribuire a gettare le basi di quella che tutti si aspettano sarà la Saga dei Mutanti.

Captain America: Civil War - Sebastian Stan e Chris Evans sul set con i fratelli Russo

I fratelli Russo rimarranno ancorati all'Universo Marvel?

Il sito The Cosmic Circus ha condiviso alcune informazioni su ciò che attende il duo, oltre a dettagli su come la Saga del Multiverso non si sia sviluppata esattamente come i Marvel Studios avevano sperato, con il licenziamento di Jonathan Majors e i flop di film come The Marvels e Thunderbolts.

"Marvel manterrà con sé i fratelli Russo anche dopo Secret Wars, come parte del famoso 'Parlamento Marvel', in pratica per supervisionare la linea narrativa generale della prossima saga. Questo perché vogliono evitare gli errori commessi con la Multiverse Saga, quando hanno cercato di espandersi in troppe direzioni diverse e hanno lasciato molte trame aperte senza una direzione chiara", ha scritto il sito.

"E, secondo la loro visione, i fratelli Russo, che hanno esperienza nel gestire numerosi personaggi nei loro film e nel collegare diverse linee narrative, sarebbero un'ottima aggiunta al team. Possono offrire il loro contributo su cosa funziona e dove, su quali elementi introdurre subito e quali rimandare a un altro momento, e così via".

Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. durante la presentazione live del cast

Quando iniziano le riprese di Avengers: Secret Wars?

Secret Wars seguirà lo stesso programma di riprese avuto da Avengers: Doomsday quest'anno, ovvero da aprile a settembre del 2026 a Vancouver. Più un altro periodo di post-produzione di 15 mesi. Non solo, la produzione lavorerà alla sceneggiatura allo stesso modo di quella di Doomsday, rimaneggiandola a riprese in corso.

In più, la seconda fase delle riprese di Doomsday - in altre parole, le riprese aggiuntive - dovrebbero avere luogo a gennaio 2026. Probabilmente ci sono state alcune riscritture, forse anche un rimescolamento del cast, dato che la Marvel ha continuato a mettere insieme i pezzi di questo puzzle fino all'ultimo secondo.