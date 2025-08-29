Avengers, Marvel sta pianificando un terzo film segreto sui Vendicatori? Il rumor si diffonde sui social

Sebbene manchi una conferma, molti insider di settore sono convinti che Marvel annuncerà un film ponte tra Doomsday e Secret Wars sempre con gli Avengers protagonisti

I piani dei Marvel Studios sugli Avengers sono cambiati drasticamente negli ultimi anni, con il film The Kang Dynasty cancellato per lasciar spazio all'arrivo del Dottor Destino in Avengers: Doomsday, previsto per il 2026.

Non solo, l'anno successivo i Vendicatori torneranno in Avengers: Secret Wars, che dovrebbe compiere un leggero reset del Marvel Cinematic Universe per ripresentare in una nuova veste i personaggi più importanti. Tuttavia, si sta lentamente diffondendo un rumor molto particolare che riguarda un misterioso film programmato per luglio 2027.

Una notizia pubblicata su Murphy's Multiverse sta suscitando ha suscitato molto interesse online, dopo che il sito ha suggerito che la pellicola senza titolo potrebbe essere un terzo film segreto degli Avengers.

Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. rivela di essere il Dottor Destino al San Diego Comic-Con 2024

Quali informazioni ci sono su un terzo Avengers

Alcuni scooper sui social media hanno lasciato intendere che la notizia potrebbe essere vera, mentre l'autore dell'articolo, Charles Murphy, ha spiegato su X: "Ho dovuto mettere insieme queste informazioni oggi dopo una conversazione con una delle migliori fonti che abbia mai avuto... Sottolineo che si è trattato di una conversazione, non di una condivisione di informazioni, ma mi ha dato molto su cui riflettere".

Come evidenzia l'articolo, "l'assunzione di nuovi sceneggiatori o registi non è stata resa pubblica e non sono state create nuove società di produzione che non fossero già note. Ciò significherebbe che il film sarebbe qualcosa che è in fase di sviluppo da alcuni anni e che, ovviamente, farebbe pensare a Blade".

Nell'articolo si legge ancora: "Che si tratti di Avengers: Time Runs Out, Avengers: Battleworld, Avengers: Everything Dies o Avengers: Illuminati (un progetto Illuminati era entrato in fase di sviluppo in un determinato momento), un ponte tra Doomsday e Secret Wars è un'opportunità affascinante e redditizia per la Marvel".

Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. durante la presentazione live del cast

La teoria che supporta la tesi di un ulteriore film sui Vendicatori

Per contestualizzare, i Marvel Studios di solito impiegano 3-4 mesi per girare i suoi blockbuster. Il lavoro su Avengers: Doomsday è già in corso da 5 mesi, senza una fine in vista, nonostante non ci siano piani per girarlo back to back con Avengers: Secret Wars.

La teoria prevalente è che Doomsday finirà con la creazione di Battleworld, una nuova realtà immaginata dal Dottor Destino, composta da diversi altri mondi (si è persino parlato della possibilità che sia composta da pezzi del Vuoto). Questo sarebbe anche un modo intelligente per dare maggiore risalto ai personaggi della saga Multiverse Saga e aumentare la posta in gioco in vista di Secret Wars.