Avengers: Doomsday, cosa è successo davvero sul set tra Ryan Reynolds e Robert Downey Jr.

Nuovi aggiornamenti sul presunto litigio tra Ryan Reynolds e Robert Downey Jr. sul set di Avengers: Doomsday: secondo le ultime indiscrezioni, i due non si sarebbero mai incontrati.

Negli ultimi giorni hanno fatto il giro del web alcune voci secondo cui Ryan Reynolds e Robert Downey Jr. avrebbero avuto un acceso litigio sul set di Avengers: Doomsday. La notizia aveva subito acceso la curiosità dei fan Marvel, alimentando ipotesi e dibattiti online. Tuttavia, secondo nuovi report, le cose sarebbero andate in maniera molto diversa: non c'è stata alcuna discussione e, a sorpresa, sembra che i due attori non abbiano neppure condiviso il set.

Le origini della voce di una lite tra due attori di Avengers

A diffondere inizialmente l'indiscrezione è stato John Rocha durante il podcast The Hot Mic. Il giornalista aveva parlato di una lite scoppiata tra due interpreti di Avengers: Doomsday, definendoli "attori schietti" e spiegando che l'episodio avrebbe causato una frattura nella produzione. Rocha, però, non aveva fatto nomi, lasciando spazio a supposizioni.

Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. rivela di essere il Dottor Destino al San Diego Comic-Con 2024

Da quel momento diversi siti e commentatori hanno iniziato a ipotizzare che i due protagonisti coinvolti fossero proprio Reynolds e Downey Jr., entrambi legatissimi al Marvel Cinematic Universe. L'eco della notizia ha rapidamente invaso social e portali specializzati, contribuendo ad alimentare un caso mediatico.

Ryan Reynolds e Robert Downey Jr. non hanno mai litigato

Rocha stesso, in un secondo momento, ha voluto chiarire la questione attraverso un'altra trasmissione, The Truth. In quell'occasione ha sottolineato di aver notato "fiumi di articoli pieni di speculazioni sbagliate" e ha smentito in modo esplicito il coinvolgimento di Reynolds e Downey Jr. nella vicenda. "Nessuno dei due era parte della discussione", ha confermato.

Deadpool & Wolverine: una sequenza con Ryan Reynolds

A rafforzare questa versione dei fatti è arrivato anche un nuovo articolo pubblicato da People. Secondo la fonte interna citata dalla rivista, non solo i due attori non sono mai stati coinvolti nella presunta lite, ma in realtà non si sono neppure incontrati sul set. La produzione di Avengers: Doomsday prosegue infatti senza che le strade professionali dei due interpreti si siano incrociate.

Robert Downey Jr. torna come Dottor Destino, futuro incerto per Deadpool

Il report di People aggiunge un dettaglio interessante: Robert Downey Jr. è stato confermato per interpretare il ruolo del Dottor Destino nel film, segnando così il suo ritorno ufficiale nel Marvel Cinematic Universe.

Su Ryan Reynolds, invece, restano ancora dubbi: non è stato reso noto se l'attore tornerà a vestire i panni di Deadpool in questo specifico capitolo. Secondo la fonte, tra i due attori "non c'è alcun rancore", proprio perché non hanno mai avuto occasione di collaborare in questa produzione.