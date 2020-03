Avengers: Infinity War, Thanos a 360 gradi in un nuovo video concept

Un nuovo video concept di Avengers: Infinity War mostra Thanos in tutta la sua fierezza a 360 gradi, con un focus sulla sua testa condiviso dal responsabile dello sviluppo visivo dei Marvel Studios, Ryan Meinerding .

Il video, proveniente dalla pre-produzione del film Avengers: Infinity War, mostra ai fan un movimento a 360 gradi focalizzato sulla testa del titano villain degli Avengers, che abbiamo visto per la prima volta nei titoli di coda di The Avengers.

Ryan Meinerding collabora con i Marvel Studios dal 2008 e ha lavorato al personaggio di Thanos nelle sue diverse apparizioni. Il suo aspetto è cambiato negli anni, a partire dalla primissima apparizione nel 2012 in The Avengers, passando poi per Guardiani della Galassia, nelle scene post credit di Avengers: Age of Ultron per poi diventare il villain che tutti conosciamo in Avengers: Infinity War. Per 10 anni, Marvel ha sviluppato il personaggio, cambiando dettagli e particolari per arrivare poi al risultato finale.

Anche se Thanos è stato sconfitto in Avengers: Endgame, gli accaniti fan Marvel si stanno ancora chiedendo se la sua storia è realmente finita. Molti pensano che ci sia ancora molto da raccontare sul Titano e sperano si possa realizzare un progetto futuro, magari dedicato esclusivamente alla piattaforma streaming Disney+.