Avengers: Infinity War, ecco come Thanos è sopravvissuto alla distruzione

Dopo essere comparso a più riprese nel Marvel Cinematic Universe, in Avengers: Infinity War il Titano Pazzo Thanos ha mostrato tutta la sua potenza distruttiva disintegrando buona parte del genere umano con uno schiocco di dita. Il suo scopo? Salvare il pianeta troppo affollato dopo che lui stesso ha sofferto di fronte alla distruzione della sua casa, Titan, e della sua gente. Ma come è riuscito Thanos a sopravvivere alla catastrofe?

Secondo Avengers: Infinity War - The Art of the Movie, Thanos sarebbe stato esiliato da Titan prima della sua distruzione, perciò al momento della catastrofe non sarebbe stato presente. Questo tragico incidente, però, lo segnerà a tal punto da spingerlo a conquistare le Gemme dell'Infinito per vendicarsi.

Il capo di Marvel Kevin Feige ha parlato dell'importanza dei villain che riveste un ruolo centrale nell'MCU: "Thanos si è nascosto nell'ombra a lungo covando il desiderio di impossessarsi delle Gemme dell'Infinito, che hanno avuto un ruolo importante nei nostri film. Abbiamo introdotto il Tesseract, rivelando che si tratta della Gemma dello Spazio, abbiamo svelato la Gemma della Mente, che è venuta fuori dallo scettro di Loki e poi è finita nella fronte di Visione, abbiamo presentato la Gemma del Tempo, l'Occhio di Agamotto che il Doctor Strange indossa sempre. E ovviamente i Guardiani della Galassia hanno avuto a che fare con la Gemma del Potere. Questi congegni narrativi che abbiamo sparso nei vari film continuano ad avere un ruolo fondamentale. Lo suggeriamo da sei anni, è un tempo lungo per anticipare l'importanza di un oggetto prima di mostrarlo. Thanos deve essere il villain più grandioso di sempre nei nostri film."

Adesso che Thanos si è impossessato di tutte le Gemme e controlla il Guanto dell'Infinito, è potenzialmente indistruttibile. Come riusciranno gli Avengers a sconfiggerlo in Avengers 4? Il co-sceneggiatore di Infinity War e Avengers 4 Christopher Markus ha provato a suggerire un possibile indizio:

"Le Gemme vengono usate in modo sbagliato dalle persone che non capiscono il loro vero potere. E ora che il vero padrone delle Gemme, Thanos, lo ha mostrato possiamo capire cosa siano in grado di fare. Il problema, come immaginerete, è recuperare il controllo sulle Gemme, adesso Thanos controlla tempo, spazio, realtà, la vostra mente, la vostra anima e ha un potere immenso. Può resettare il tempo ogni volta che vuole. L'unico modo per sconfiggerlo sarebbe sottrargli almeno una pietra per il tempo sufficiente di intaccare questa struttura."

L'uscita di Avengers 4 al cinema è fissata per il 3 maggio 2019.

