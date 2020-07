Avengers: Infinity War, Thanos ha scelto chi uccidere con lo Snap?

Secondo una nuova teoria, le vittime di Thanos a seguito del suo schiocco di dita in Avengers: Infinity War non sarebbero casuali, ma il Titano avrebbe scelto chi salvare e chi no con il suo Snap.

Avengers: Infinity War, Josh Brolin nei panni di Thanos in una scena del film

Le differenze tra film e fumetti Marvel, sono numerose, ma a quanto pare un aspetto di continuità ci sarebbe e riguarderebbe le gesta di Thanos il cui Snap, con cui ha cancellato metà dell'universo, sarebbe tutt'altro che neutrale e casuale.

Durante il breve scambio di battute tra il villain e Doctor Strange in Avengers: Infinity War, Thanos parla a Strange del suo piano originale di salvare la gente della sua casa Titan dalla sovrappopolazione. Thanos afferma di aver voluto uccidere una parte della popolazione in maniera casuale, senza distinzione tra ricchi e poveri. Ma Thanos dice la verità?

Screenrant offre dapprima uno sguardo alla famiglia del Titano Pazzo. In Avengers: Infinity War, Teschio Rosso identifica Thanos come "Thanos, Figlio di Eros." Nei fumetti, però, Eros (noto anche come "Starfox") è fratello di Thanos, un affascinante criminale che usa i poteri di persuasione per sedurre le donne. Il padre di Thanos ed Eros è A'lars, meglio noto come il "Mentore", leader della colonia titaniana, che scopriamo essere membro della razza degli Eternals. Scienziato benevolente, Mentore ha cresciuto i suoi figli su Titano, luna di Saturno. Thanos, però, ha attaccato ripetutamente Titano uccidendo perfino sua madre Sui-San, moglie di Mentore. Spesso Mentore presta soccorso ai supereroi, incluso Silver Surfer, contro Thanos, così quando il figlio conquista le Gemme dell'Infinito si assicura che Mentore sia tra coloro spazzati via dallo Snap.

Nel fumetto, dunque, la sua è una scelta ragionata, ma cosa accade nei film dell?MCU?

Se lo Snap fosse casuale, ci sarebbe stata una possibilità del 50% che lo stesso Thanos fosse stato spazzato via nel processo, cosa che di fatto non accade. Thanos sopravvive allo Snap e distrugge le Gemme dell'Infinito per evitare che gli Avengers se ne impossessano. Inoltre nel corso del film Doctor Strange guarda ai milioni di futuri possibili (14.000.605 per essere esatti) riferendo che gli Avengers vincono solo in uno di questi futuri. Se lo Snap avesse ucciso le persone in modo casuale, il 50&% dei futuri visti da Doctor Strange sarebbero terminati con una victoria per gli Avengers visto che Thanos sarebbe morto e le pietre sarebbero state lasciate al loro posto. Improbabile, dunque, che il Titano Pazzo si sia mosso seguendo i criteri della causalità.