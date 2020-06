Avengers: Endgame, una scena cancellata suggerisce il possibile ritorno di Thanos?

Una scena cancellata di Avengers: Endgame, riproposta su Disney+, potrebbe suggerisce il ritorno di Thanos nonostante la fine fatta dal Titano Pazzo nello scontro finale con i Vendicatori.

Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. in una scena

La scena in questione è una versione alternativa dell'incontro tra Hulk e l'Antico, e lascia spazio alla possibilità del ritorno del Titano Pazzo. La scena è piuttosto diversa dalla versione vista al cinema. Al posto dell'Antico sulle spine, in guardia e riluttante a concedere la Gemma del Tempo troviamo un Hulk combattuto sulla missione che gli Avengers hanno intrapreso, cioè provare ad annullare gli effetti dello schiocco di dita di Thanos. Nel tentativo di convincere Bruce Banner che i loro sforzi non saranno vani, l'Antico pronuncia le seguenti parole:

"Se qualcuno muore, sarà sempre morto. La morte è irreversibile, ma Thanos non lo è. Coloro che hai perso non sono morti. Sono stati eliminati dall'esistenza, il che significa che possono essere riportati indietro. Ma non sarà indolore."

Le parole dell'Antico hanno senso nell'MCU, dove Thanos ha spazzato via metà della vita nell'universo, ma gli Avengers, nel gran finale, saranno in grado di ripristinarla riunendo le Gemme dell'Infinito. Seguendo questa logica, però, neppure Thanos è morto. Il Tinano Pazzo è stato tolto dall'esistenza, che è una cosa differente dalla morte. Se ipoteticamente qualcun altro viaggiasse indietro nel tempo per recuperare le Gemme dell'Infinito potrebbe riportare Thanos nell'esistenza.

Dobbiamo però tenere presente il fatto che la scena in questione è stata cancellata da Avengers: Endgame per una ragione. Ciò non toglie però che la possibilità che Thanos sia riportato indietro esiste, e ciò potrebbe succedere perfino in un film che spazia tra le epoche come Eternals. Per avere la conferma non ci resta che attendere.