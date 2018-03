Avengers: Infinity War, svelata la durata e nuovi dettagli sull'armatura di Iron Man

Nelle ultime ore sono apparsi online nuovi dettagli relativi al film Avengers: Infinity War, il cinecomic della Marvel che arriverà sugli schermi di tutto il mondo nel mese di aprile.

Il lungometraggio diretto dai fratelli Russo avrà una durata di 2 ore e 36 minuti, ovviamente compresi i titoli di coda e le ormai tradizionali scene presenti prima che le luci in sala vengano accese, diventando così il progetto del Marvel Cinematic Universe più lungo realizzato fino a questo momento.

Il magazine Entertainment Weekly, inoltre, ha condiviso le immagini delle copertine del magazine dedicate al cinecomic in cui si darà spazio ai tanti eroi, alle Gemme dell'Infinito e al villain interpretato da Josh Brolin.

Le immagini in anteprima permettono inoltre di vedere alcuni dettagli delle nuove tute di Iron Man e di Spider-Man.

Tony Stark, infatti, potrà persino muoversi nello spazio grazie alla Bleeding Edge, come viene chiamata la nuova armatura del personaggio.

To infinity, and beyond! We're celebrating the epic superhero mashup in '@Avengers: #InfinityWar' with FIFTEEN covers of your favorite heroes. Get an exclusive preview of what's to come in the @Marvel Universe: https://t.co/CfUBjv0zST pic.twitter.com/YKyPNxbHty