Avengers: Infinity War: “Non volevamo battute su Sherlock Holmes”, dicono gli sceneggiatori

Avengers: Infinity War, Benedict Wong, Benedict Cumberbatch, Mark Ruffalo e Robert Downey Jr. in un momento del film

Gli sceneggiatori di Avengers: Infinity War hanno confermato che eventuali battute su Sherlock Holmes non erano contemplate, nonostante i fan sperassero di sentirne almeno una data la presenza congiunta di Robert Downey Jr. e Benedict Cumberbatch.

In occasione di un Watch Party a cui hanno preso parte Christopher Markus e Stephen McFeely, un utente di Twitter ha fatto una domanda sulla questione, e la risposta del duo (per l'esattezza di McFeely) è stata "Era troppo meta per noi". Presumibilmente per lo stesso motivo Spider-Man non si è mai chiesto come mai Nick Fury assomigli a Mace Windu, altra battuta che alcuni fan hanno immaginato di poter sentire sullo schermo.

Il desiderio degli appassionati di assistere, in Avengers: Infinity War, a un qualche tipo di siparietto comico sul celebre detective creato da Arthur Conan Doyle è legato a una curiosa coincidenza di casting, poiché Benedict Cumberbatch e Robert Downey Jr. sono diventati Sherlock Holmes più o meno nello stesso periodo: il primo è protagonista della serie televisiva Sherlock, una rilettura moderna delle storie di Doyle, dall'estate del 2010 (la quarta stagione è andata in onda nel gennaio del 2017, e non ci sono attualmente piani concreti per girarne una quinta, anche se lo show non è ufficialmente da considerarsi cancellato o concluso), mentre il secondo interpreta una versione più classica dell'investigatore dal dicembre del 2009, con due film usciti al cinema e un terzo attualmente in lavorazione, previsto per la fine del 2021.

Robert Downey si è ufficialmente congedato dal Marvel Cinematic Universe lo scorso anno, dopo dieci apparizioni, con Avengers: Endgame (ma non sono del tutti esclusi camei tramite flashback e altri espedienti), mentre Cumberbatch, finora visto in quattro lungometraggi dal 2016 a oggi, tornerà nelle sale nel 2022 in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sequel delle avventure dello Stregone Supremo.