Avengers: Infinity War, svelato il vero motivo per cui Hawkeye è stato tagliato

I registi di Avengers: Infinity War hanno svelato il vero motivo che li ha spinto a tagliare il ruolo di Hawkeye.

Avengers: Endgame , Jeremy Renner addestra la giovanissima Sophia Russo

Con grande sorpresa dei fan, Hawkeye non è comparso in Avengers: Infinity War. In molti si sono chiesti che fine avesse fatto uno dei membri fondanti degli Avengers e ora è arrivata la risposta.

Hawkeye è ricomparso regolarmente all'inizio di Avengers: Endgame, è lui il protagonista della scena iniziale che mostra le conseguenze dello schiocco di dita di Thanos sulla sua famiglia. Come è stato rivelato in precedenza, la scena di Hawkeye, in origine, doveva far parte del climax di Avengers: Infinity War, ma alla fine è stata tagliata e spostata all'inizio di Avengers: Endgame. La ragione l'hanno svelata i Russo nel corso del commento audio alla versione home video:

Avengers: Endgame, Jeremy Renner in un scena del film

"Questa scena doveva essere in Avengers: Infinity War. Dopo che Thanos ha schioccato le dita. pensavamo che fosse interessante vedere un momento di verità tra Hawkeye e la sua famiglia. Abbiamo provato a montare la scena, ma abbiamo visto che non funzionava perché è troppo disorientante."

Per lo sceneggiatore Stephen McFeely, la scena in questione era troppo impegnativa. Aggiungere una terza location oltre a Titan e Wakanda sarebbe stato troppo. Spostare la scena di Hawkeye all'inizio di Avengers: Endgame "ristabilisce la finalità di quanto accaduto in Avengers: Infinity War."

Secondo Joe Russo "crea una rapida emozione nello spettatore. Tra questi due film è passato un anno e la scena aiuta a rientrare in questo mondo, ricorda al pubblico cosa è accaduto e come si sono sentiti alla fine del primo film. Ma fornisce anche una nuova prospettiva".

Registi e sceneggiatori sono concordi nel ribadire il potere della sequenza in questione, paragonandola quasi a un film horror: "Sconvolge e trascina il pubblico dentro la storia. Quasi tutti gli spettatori hanno visto il precedente film, così questo è uno dei momenti in cui il pubblico è consapevole di ciò che sta accadendo e prova empatia per il personaggio. Prova lo stesso terrore. Questa è una mossa inusuale, di solito non permettiamo mai che il pubblico sia più consapevole del personaggio, ma in questo caso abbiamo privilegiato la suspence all'effetto sorpresa".

Nel 2021 rivedremo Hawkeye sul piccolo schermo: Hawkeye sarà protagonista dell'omonima serie tv Disney+ di cui è stato lanciato il primo teaser.