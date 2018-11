Avengers: Infinity War, Marvel spiega perché Thanos non ha ucciso tutti gli Avengers

Dopo la visione di Avengers: Infinity War in molti si sono posti la solita domanda: perché Thanos non ha ucciso tutti gli Avengers? Il suo schiocco di dita ha fatto sparire metà dell'universo, ma l'altra metà si prepara a combatterlo in Avengers 4. Finendo il lavoro avrebbe portato a termine la sua opera in un colpo solo.

La riposta "razionale" riguarda il marketing di Marvel. Concludendo la saga in un unico film, senza quell'incredibile climax con cui Marvel ci ha lasciato, non ci sarebbe tutto l'hype che accompagna l'uscita di Avengers 4. A livello narrativo la risposta è ben diversa.

Nel nuovo libro Avengers: Infinity War - The Art of the Movie,il capo dello sviluppo visivo dei Marvel Studios Ryan Meinerding spiega che Thanos non ha ucciso tutti gli Avengers perché... non voleva: "Il piano di impossessarsi di tutte le Gemme dell'Infinito lo mette in una posizione di potere assoluto e questo lo ha calmato, lo ha spinto a riflettere, lo ha reso più ragionevole. Perciò non è più così preoccupato di dover uccidere tutti gli eroi. Finché possiede le Gemme, può fare ciò che vuole. Siamo partiti proprio da questa riflessione e abbiamo cerca di creare per lui un look più casual. Dal momento in cui ha in mano le Gemme, infatti, non ha più bisogno della sua armatura."

Secondo questa spiegazione, Thanos non uccide per il piacere di uccidere, uccide perché crede di fare del bene alla galassia. Scopriremo come si evolverà il personaggio di Thanos con l'uscita di Avengers 4 il 3 maggio 2019.

