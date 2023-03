Avengers: Infinity War, Mark Ruffalo rivela: "Abbiamo girato 5 finali diversi per il film"

A quanto pare inizialmente il finale di Avengers: Infinity War avrebbe dovuto essere ben diverso, soprattutto dal punto di vista di Hulk e Bruce Banner. Di recente Mark Ruffalo, dopo aver detto la sua sull'addio di James Gunn, ha confessato che le ultime scene del suo personaggio nel film sono state cambiate, sperimentando con 5 sequenze diverse, poi scartate tutte.

Avengers Endgame - Mark Ruffalo è Hulk in una divertente sequenza

Nel raccontare la sua esperienza sul set di Avengers: Infinity War, all'Emerald City Comic Con, Mark Ruffalo ha rivelato che nel finale avremmo dovuto vedere Hulk esplodere di rabbia e aiutare i suoi amici, per poi scartare l'idea in favore di quello che abbiamo visto.

Queste sono state le sue parole (tramite The PopVerse): "Quando stavamo girando Avengers: Infinity War, sapevamo che Hulk sarebbe dovuto uscire fuori dall'Hulkbuster nel finale. Così abbiamo girato la sequenza tipo quattro volte e non funzionava. Poi ci siamo resi conto, beh, i Fratelli Russo si sono resi conto che non potevano permettere a Hulk di salvare di nuovo la situazione, e che avremmo dovuto far perdere Banner...".

Ruffalo ha continuato: "Era quel genere di cose presente nella sceneggiatura da circa due anni, ma quando siamo arrivati ​​a girarla abbiamo deciso che sarebbe stato meglio se Hulk non si fosse fatto vedere. Ci siamo ritrovati a girare quella scena per tipo 5 volte nel corso di un anno. C'ero solamente io, da solo, dentro all'armatura".

Mark Ruffalo definisce Hulk "l'Amleto della nostra generazione"

Sarebbe interessante vedere queste cinque versioni alternative del finale di Avengers: Infinity War. A voi piacerebbe?