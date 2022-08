Mark Ruffalo definisce Hulk "l'Amleto della nostra generazione"

Dall'uscita di Iron Man nel 2008, il Marvel Cinematic Universe è conosciuto per la sua continuità impeccabile. Si può discutere del fatto che questa consistenza sia un risultato artistico impressionante o un esempio di regia monotona, ma gli scostamenti sono stati pochi e distanti tra loro. Uno dei pochi buchi riguarda il cast di Hulk: Edward Norton ha interpretato Bruce Banner nel primo film dedicato, intitolato L'Incredibile Hulk e uscito nel 2008; l'attore è poi stato rimpiazzato da Mark Ruffalo a partire da The Avengers. E sembra che quest'ultimo abbia delle idee molto chiare su come andrebbe approcciato il cambiamento di testimone del personaggio.

Thor: Ragnarok - Hulk in un'immagine del primo teaser

In una nuova intervista, Mark Ruffalo ha parlato del suo desiderio che molti altri attori possano interpretare Bruce Banner, comparando l'eroe con un noto protagonista shakespeariano: "Penso sia davvero divertente. [...] È l'Amleto della nostra generazione, tutti avranno modo di provarlo. La gente dirà tipo 'Ricordi quando Hulk aveva l'aspetto di Mark Ruffalo? Ora ha quello di Timothée Chalamet".

Ruffalo ha in realtà già avuto modo di praticare quanto ha predicato, dato che ricopre nuovamente il ruolo di Bruce Banner all'interno della serie She-Hulk: Attorney at Law, ma cede la maggior parte dei riflettori al personaggio di Tatiana Maslany. Per l'attore, spianare la strada ad altri Hulk è un passaggio necessario.

"Quando hanno deciso di fare She-Hulk, che pensavo fosse un'idea davvero interessante, la situazione era tipo 'Vorremmo che passassi il testimone a lei'. Mi hanno dato la premessa, che già sapevo dai fumetti, ed ero tipo 'Sì, lo amerei'. E davvero penso di stargli passando il testimone, in un modo strano".