Mark Ruffalo: "Marvel dovrebbe sudare freddo dopo aver perso James Gunn"

Mark Ruffalo ha grande stima di James Gunn*, e pensa che i Marvel Studios** rimpiangeranno il fatto che il regista non sia più tra i nomi a disposizione della compagnia.

All'interprete di Hulk nel MCU Mark Ruffalo è stato recentemente chiesto cosa ne pensa degli ultimi sviluppi in casa DC, con la nomina di James Gunn alla guida dei DC Studios e della direzione creativa delle storie della "compagnia rivale" dei Marvel Studios, e che consigli darebbe proprio a Warner/DC, e l'attore non si è tirato indietro nel dire la sua.

"Direi 'Assumete James Gunn, perché nessuno lo fa meglio di lui'" sarebbe infatti stata la risposta di Ruffalo all'Emerald City Comic-Con, come riporta The Direct.

E avrebbe inoltre aggiunto un "monito" per i suoi stessi datori di lavoro: "E Marvel dovrebbe sudare freddo, perché James Gunn è davvero un filmmaker di grande talento, e penso che farà grandi cose per quel franchise"

L'attore avrà anche utilizzato toni scherzosi, ma di certo la stima nei confronti di Gunn è reale, e i DC Studios sono per molti in ottime mani ora che la loro gestione è passata al regista di Guardiani della Galassia e James Gunn.

DC Studios: James Gunn e Peter Safran nuovi CEO, si occuperanno di film, serie e progetti animati

Assieme a Peter Safran, Gunn ha infatti già esposto una prima parte dei piani intesi per creare il nuovo DCU, e siamo tutti in attesa di scoprire come sarà il cosiddetto Chapter 1: Gods and Monsters. Voi cosa ne pensate?