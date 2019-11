Avengers: Infinity War, Hulk esce fuori dall'armatura Hulkbuster in una scena tagliata

Una scena tagliata di Avengers: Infinity War, svela l'uscita di Hulk dall'armatura Hulkbuster per tuffarsi nella Battaglia di Wakanda.

In una scena tagliata di Avengers: Infinity War vediamo Hulk uscire fuori dall'armatura Hulkbuster per combattere i nemici a mani nude. La scena fa parte dell'immensa quantità di scene tagliate e materiale inedito contenuto nel cofanetto della Infinity Saga.

Avengers: Infinity War - una scena di gruppo nel primo trailer

Tra le sequenze inedita scopiamo che vi è una scena tagliata da Avengers: Infinity War in cui vediamo Hulk irrompere fuori dalla Hulkbuster e combattere i nemici durante la Battaglia di Wakanda. Nella versione definitiva del film, Bruce Banner è bloccato all'interno dell'Hulkbuster dopo la sconfitta bruciante infertagli da Thanos a inizio film. In Avengers: Endgame incontreremo Smart Hulk, frutto di un compromesso trovato da Bruce Banner per unire le sue due anime, quella ferina e quella razionale.

La scena dell'Hulkbuster, probabilmente, doveva servire da preparazione per l'arrivo di Smart Hulk alla fine di Avengers: Infinity War. Un'altra scena tagliata, che si svolge prima dell'arrivo di Thanos, doveva servire a confermare questo nuovo stadio nell'evoluzione di Hulk mostrandolo mentre parla con una voce normale. Alla fine gli autori hanno deciso di rimandare l'ingresso di Smart Hulk ad Avengers: Endgame.