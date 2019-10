Infinity Saga Box: svelata la data per l'acquisto del cofanetto da collezione della Marvel

L'Infinity Saga Box, il cofanetto da collezione con tutti i 23 film della Marvel, ha finalmente una data prevista per la messa in vendita.

L'Infinity Saga Box, il cofanetto da collezione che conterrà tutti i film del Marvel Cinematic Universe, ha finalmente una data prevista per la vendita negli Stati Uniti: il 24 novembre.

Il cofanetto, di cui online sono stati condivisi i primi dettagli, ha un costo di 549 dollari e all'interno saranno presenti tutti i 23 film che compongono il Marvel Cinematic Universe in 4K UHD e Blu-Ray e che hanno dato vita all'Infinity Saga, conclusasi con lo scontro finale che ha visto gli eroi dei fumetti affrontare il malvagio Thanos.

La speciale edizione conterrà poi una lettera scritta da Kevin Feige, una litografia di Matt Ferguson e un disco speciale in cui sono stati inseriti dei contenuti speciali come gli errori sul set e video relativi a tutti i film realizzati fino ad Avengers: Endgame, che ha concluso un importante capitolo della storia.

L'Infinity Saga Box, almeno fino a questo momento, non ha una data prevista per la distribuzione in Italia e online le anticipazioni sono apparse sul sito di Best Buy's.

Kevin Feige, parlando del progetto, aveva dichiarato: "Se riusciremo a realizzare un box set gigantesco della Infinity Saga potremo includere tutto, si presume che i fan siano disposti a spendere una cifra notevole per avere davvero tutto. E ci vorrà ben più di un paio di scene venute male incluse negli extra per spingere il pubblico a fare questo acquisto."