Avengers: Infinity War, il finale alternativo potrebbe anticipare il plot di Avengers 4

Tra i materiali dedicati ad Avengers: Infinity War ci sarebbe un libro di illustrazioni che svela l'esistenza di un finale alternativo al film. Finale che potrebbe anticipare alcune scelte narrative di Avengers 4.

I concept art presenti nel libro mostrano lo scontro finale tra gli Avengers e Thanos.

Avengers : infinity war Concept Art Reveals A Very Different Final Battle.#avengers #avengersinfinitywar # pic.twitter.com/HFrC1EzSL9 — FilmiNerd (@filminerdhindi) 5 novembre 2018

Nell'ultima illustrazione Thor colpisce Thanos al petto con la sua nuova arma. Nelle immagini vediamo, inoltre, Hulk che trattiene un braccio del Titano, mentre Capitan America trattiene l'altro per aiutare Thor a ucciderlo. Nel finale alternativo la presenza di Hulk era, dunque, centrale e non c'è dubbio che con lui in campo per Thanos sarebbe stata dura. Ma gli sceneggiatori hanno intrapreso una direzione diversa mostrando Bruce Banner incapace di trasformarsi nel potente alter ego (qui potete leggere la nostra recensione di Avengers: Infinity War. Il conflitto interno Hulk vs. Bruce Banner potrebbe dunque diventare uno dei temi centrali di Avengers 4.

Ciò che è interessante riguardo ai concept art contenuti nel libro è che Hulk appare nelle scene della battaglia di Wakanda contenuti e nei trailer di Avengers: Infinity War, ma a visione conclusa capiamo che si è trattato di un depistaggio. Ma riguardo le immagini contenuti nel libro, è anche questo un depistaggio o è un anticipo di ciò che vedremo in Avengers 4?

Questa non è la prima volta in cui sentiamo parlare di finali alternativi di Avengers Infinity War. In un primo tempo pare che i Marvel Studios fossero intenzionati a porre lo schiocco di dita di Thanos non nel finale di Infinity War, ma all'inizio di Avengers 4, rovinando completamente il climax. Per fortuna non è andata così, ma per sapere cosa accadrà in Avengers 4 non ci resta attendere il 3 maggio 2019.

