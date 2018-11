Avengers: Infinity War, Benedict Cumberbatch svela il suo maggior rimpianto

Il successo di Avengers: Infinity War ha confermato l'amore del pubblico nei confronti della saga degli Avengers, ma c'è una star del film che cova un grande rimpianto. Si tratta di Benedict Cumberbatch, che interpreta Doctor Strange.

"...il mio più grande rimpianto è non essere andato al cinema per vedere le reazioni del pubblico. Avrei voluto farlo, davvero. Sono stato a lungo in giro per il tour promozionale, poi sono tornato a casa per stare con la mia famiglia. O stavo lavorando? Non ricordo nemmeno più. Mi pare di aver avuto un breve break prima di girare un dramma tv sulla Brexit. Ma il mio maggior rimpianto legato a questa esperienza è proprio quello, però è l'unico. E' stata dura vendere il film senza poter dire niente, ma i posti in cui siamo stati sono incredibili. So che altre persone sono andate al cinema, credo che lo abbia fatto Tom Holland. So che Mark Ruffalo ha portato al cinema i suoi bambini perché ci ha chiamato via FaceTime dalla sala... nel momento in cui l'universo franava intorno a lui e i suoi figli urlavano 'Che sta succedendo?'. Crudele, ma anche adorabile. Capite cosa intendo? E' fantastico che un franchise abbia un impatto di questo tipo, che scateni reazioni viscerali."

Benedict Cumberbatch si sofferma a spiegare nel dettaglio come è stato capire quanto potere avesse Avengers: Infinity War sul pubblico.

"Adoro guardare queste cose con un pubblico americano...la premiere in L.A. è stata incredibile. Mia moglie è rimasta scioccata, lo è ancora. Le piaceva Doctor Strange e se n'è andato. Le ho detto: "Non ce l'ha fatta. Niente più Doctor Strange, è andato". Le persone erano deluse, ma è stato bello. Non è questo il potere che dovrebbero avere le belle storie? Sappiamo già tutto eppure ci coinvolgono ogni volta, è meraviglioso."

