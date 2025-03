Avengers: i fratelli Russo spiazzano i fan con la versione dei fumetti che ha ispirato il loro ritorno

I fan che si stanno chiedendo a quale versione di Secret Wars si ispirerà il prossimo film Marvel Studios dei fratelli Russo hanno ora la loro risposta. Dopo gli eventi raccontati in Avengers: Doomsday, la Saga del Multiverso si concluderà con Avengers: Secret Wars, ma non aspettatevi di vedere un adattamento fedelissimo di entrambi i fumetti.

In una nuova intervista concessa a TechRadar, i fratelli Russo hanno risposto alla domanda su quale direzione prenderà la loro versione di una delle più importanti storyline dei fumetti Marvel. Sembra che la risposta sia semplice: entrambe.

"Beh, creiamo sempre la nostra versione della storia. Quindi, ci ispiriamo molto liberamente ai fumetti. Ma, sapete, sono cresciuto con la serie originale. È quello che mi ha fatto appassionare ai fumetti Marvel. Anche la serie di Hickman è fantastica, sono molto diverse l'una dall'altra per molti aspetti, quindi trarremo ispirazione da entrambe".

Secret Wars sarà direttamente collegato a Spider-Man 4?

Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. rivela di essere il Dottor Destino al San Diego Comic-Con 2024

In base a quanto abbiamo visto dai recenti concept art, alcuni elementi della run di Hickman verranno inglobati in Avengers: Secret Wars, ma non saremmo affatto sorpresi se Doomsday introducesse personaggi come Beyonder e Battleword, che erano elementi fondamentali della storia originale di Shooter.

Spider-Man: No Way Home, Tom Hollandin una sequenza

La versione di Secret Wars degli anni '80 videro anche il debutto della tuta nera di Spider-Man, che alla fine portò all'introduzione di Venom. Con Spider-Man 4 previsto per l'uscita tra Doomsday e Secret Wars, potremmo vedere il supereroe di Tom Holland indossare finalmente il costume del simbionte.

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, seguito da Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027. Entrambi i film saranno diretti dai fratelli Russo, che fanno il loro ritorno nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.