Avengers: Endgame, Zoe Saldana ha raggiunto un record incredibile!

Zoe Saldana donna dei record. Come mai? Grazie ad Avengers: Endgame l'attrice ora figura in 3 dei cinque film che hanno incassato di più nella storia del cinema. Al momento, dunque, lei è l'unica al mondo ad essere riuscita in un'impresa simile.

Solo ieri infatti Avengers: Endgame ha superato la soglia dei 2 miliardi di dollari, il che fa sì che il cinecomic dei fratelli Russo si piazzi direttamente dietro ad Avatar di James Cameron che, con 2 miliardi 787 milioni 965 mila dollari, guarda tutti dall'alto in basso dal 2009. Ma forse la sua permanenza potrebbe essere destinata a vacillare. In entrambi, Zoe Saldana ha un ruolo di primo piano: è Gamora nel primo e Neytiri, la principessa del pianeta Pandora, nel secondo. A questi si aggiunge Avengers: Infinity War, fermo al quarto posto, con 'appena' 2 miliardi 048 milioni 359 mila dollari.

Guardiani della Galassia Vol. 2: un primo piano di Zoe Saldana

Una media di tre film su cinque - gli altri due sono Titanic, scalzato dal suo secondo posto proprio da Avengers: Endgame, e Star Wars: Il risveglio della forza. Con Avatar 2 pronto per il rilascio il prossimo anno e Guardians of the Galaxy Vol. 3 uno o due anni dopo, Zoe Saldana ha oltretutto altri due film che verosimilmente toccheranno il miliardo di dollari senza problemi, a meno di grosse sorprese. Proprio l'estate scorsa ha ricevuto una stella sulla Walk of Fame di Hollywood e per l'occasione non solo ha fatto un discorso sui propri sogni e sulla necessità di lottare per essi, ma ha anche elogiato il genere fantascientifico che ha contribuito a lanciarla: da Avatar, ai Guardiani della galassia alla serie di Star Trek di J.J. Abrams. "La fantascienza è un universo in cui una persona come me, che lo trova inimmaginabile, diventa possibile da tanti registi come J.J. Abrams, James Cameron e James Gunn. - Così ha rimarcato - Dovevo realizzarmi in questo genere, essere coraggiosa e forte. Così ho interpretato personaggi che non erano solo la moglie, la figlia o la fidanzata di qualcuno. Ero una guerriera così come era richiesto dalla trama e sono molto orgogliosa del percorso che ho fatto, evitando così di cadere negli stereotipi".

Neytiri, la cui fisionomia del viso è stata presa dall'attrice Zoe Saldana in un momento del film Avatar

Tutto ciò potrebbe, ovviamente, far aumentare l'ingaggio dell'attrice che, nata nel New Jersey da padre dominicano e madre portoricana, ha debuttato nel 1999 in un episodio della serie crime Law & Order - I due volti della giustizia e un anno dopo ha debuttato al cinema nel film Il ritmo del successo.