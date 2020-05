Avengers: Endgame vince il Kids’ Choice Award 2020 come miglior film

Avengers: Endgame, l'armatura di Thanos

Avengers: Endgame ha trionfato ai Kids' Choice Awards 2020, conquistando il premio per il miglior film. È la seconda volta, dopo il precedente film degli Avengers, che un lungometraggio del Marvel Cinematic Universe vince il riconoscimento maggiore della cerimonia organizzata dal canale televisivo per l'infanzia Nickelodeon.

A causa delle misure sanitarie attualmente in vigore, l'evento si è svolto interamente a distanza, incluso il discorso di ringraziamento da parte dei protagonisti della pellicola: Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson e Jeremy Renner, i sei Avengers originali, hanno accettato il premio esclamando all'unisono "Vi amiamo 3000." Evans e Hemsworth erano anche in lizza per il riconoscimento come miglior attore, vinto da Dwayne Johnson per il recente spin-off di Fast & Furious.

Avengers: Endgame, come Marvel ha fatto del film un evento cinematografico senza precedenti

Avengers: Endgame, un primo piano di Rocket

Avengers: Endgame era in gara insieme agli altri due film del MCU usciti nel 2019, Captain Marvel e Spider-Man: Far From Home. Gli altri lungometraggi in lizza per il riconoscimento principale erano Aladdin, Jumanji - The Next Level e Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Il suo trionfo è l'ennesimo riconoscimento per un autentico film-evento, che nel corso della sua permanenza nelle sale ha battuto vari record legati al box office, fino a diventare il più grande successo commerciale di sempre a livello mondiale, senza tenere conto dell'inflazione.

Attualmente il franchise della Casa delle Idee è in pausa, in attesa dell'inizio della Fase 4 che è previsto per la fine dell'anno con l'uscita di Black Widow nelle sale e il debutto della miniserie The Falcon and the Winter Soldier su Disney+. Questa Fase dovrebbe durare fino all'inizio del 2022, e concludersi con l'uscita di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, inizialmente previsto per il maggio del 2021 ma successivamente rimandato a causa della sospensione generale della lavorazione di tutti i film live-action a Hollywood fino a nuovo ordine.