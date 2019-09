Avengers: Endgame, il video tributo dei fan è commovente!

Ormai è uscito da un po', ma Avengers: Endgame continua a far nascere video tributi da parte dei fan: ecco l'omaggio alla fase del Marvel Cinematic Universe.

Avengers: Endgame ha lasciato il segno nei fan: ecco un nuovo video che celebra il Marvel Cinematic Universe.

In dieci anni di Marvel Cinematic Universe sono arrivati 21 film e tantissima passione da parte dei fan: i creatori hanno passato anni di costruzione per arrivare all'apice di Avengers: Endgame, dopo aver dedicato ore e ore a eroi come Iron Man, Captain America, Black Panther e Black Widow.

L'utente YouTube Slyfer, 19enne francese, ha rilasciato una nuova compilation chiamata (Marvel) Avengers | Journey's End, per commemorare in soli 8 minuti il film che ha spaccato il cuore a tantissimi appassionati.

Disney e Marvel si stanno preparando alla Fase 4 del MCU, che prenderà il via nel 2020 con Black Widow, con protagonista Scarlett Johansson, seguita dall'esordio degli Eternals.

Avengers: Endgame, una scena con Chris Hemsworth

Attualmente Avengers: Endgame è il film che ha guadagnato di più nella storia del cinema con 2,8 miliardi di dollari in tutto il mondo, di cui 850 milioni solo nel mercato domestico americano ed è curioso notare come continui a fare breccia nel cuore dei fan, a mesi dalla sua uscita ufficiale nelle sale.