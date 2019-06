Avengers: Endgame, il senso dell'ultima battuta di Doctor Strange svelato in una nuova teoria?

L'ultima battuta di Doctor Strange in Avengers: Endgame spiegata in una teoria su Reddit.

Il criptico significato dell'ultima battuta pronunciata da Doctor Strange in Avengers: Endgame sarebbe stato svelato in una nuova teoria.

Nella battaglia finale di Avengers: Endgame Iron Man indossa il Guanto dell'Infinito per contrastare lo schiocco di dita di Thanos e sconfiggere il Titano Pazzo e il suo esercito. Mentre i restanti Vendicatori combattono strenuamente tra le rovine del loro quartiere generale, Tony Stark si rivolge verso Doctor Strange chiedendogli se ciò che sta accadendo è in linea con una delle 14 milioni di volte in cui Strange ha visto gli Avengers sconfiggere Thanos e la sua armata.

"Se te lo dico, non accadrà" risponde sibillino Doctor Strange.

Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. in una scena

Dopo la visione del film, i fan si sono chiesti a lungo il senso di tale risposta. Adesso ci prova Reddit a spiegare il significato delle parole di Strange in una nuova teoria secondo cui, mentre Strange esplorava tutti i 14.000.605 futuri possibili in Avengers: Infinity War, ne ha testati alcuni in cui cerca di salvare la vita a Tony Stark. Sfortunatamente Strange scopre che non esiste uno scenario in cui gli Avengers escono vittoriosi che non prevede la morte di Tony.

Avengers: Endgame, i due Thanos del film provengono da una realtà alternativa?

Ecco cosa sostiene la teoria: "Strange continua a cercare. Esòlora qualche migliaio di scenari diversi con un obiettivo in mente, salvare la vita a Tony's life. Alla fine pensa di dirgli la verità. Tony è abbastanza in gamba da essere riuscito a concretizzare i viaggi nel tempo, magari conoscendo la verità riuscirebbe a sottrarre il Guanto dell'Infinito da Thanos senza rinunciare al futuro con la sua famiglia. Ma niente funziona. C'è solo un modo. Questo è il momento in cui Doctor Strange si sveglia dalla trance della sua Gemma del Tempo. E quando si risveglia di nuovo, cinque anni dopo, è con determinazione che mette piede nella battaglia. Il suo cuore soffre quando Tony gli fa la fatidica domanda e lui risponde "Se te lo dico, non accadrà". Strange lo sa, perché ha provato invano a testare il futuro.

Qui potete leggere la nostra recensione di Avengers: Endgame.