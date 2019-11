Avengers: Endgame e Toy Story 4: la somiglianza del finale è sorprendente (FOTO)

Tra Avengers: Endgame e Toy Story 4 in comune c'è un finale e non soltanto il marchio Disney: la scoperta ha lasciato senza parole un fan, che ha deciso di condividerla via Reddit proponendo l'analisi fotogramma per fotogramma.

Si dirà che è naturale per due prodotti nati in seno alla stessa compagnia, che da sempre ha la precisa missione di raccontare favole edificanti a grandi e piccini (e lo fa come nessun'altra), e si dirà anche che le analogie tra le trame principali di Toy Story 4 e di Avengers: Endgame erano già tante, cambiate le cose da cambiare, anche senza arrivare a quei minuti finali. Sarà, ma l'utente VincenteG24 ha scoperto che un film "copia" l'altro addirittura nei movimenti che fa compiere ai principali attori in scena.

Ecco i fotogrammi nel dettaglio:

Da una parte c'è Endgame con le sue scene finali, in cui Steve Rogers (Chris Evans) prima saluta il buon amico Bucky Barnes (Sebastian Stan), poi dona lo scudo di Captain America a Sam (Anthony Mackie), per chiudere la "favola" finale degli Avengers tra le braccia dell'amata Peggy Carter (Hayley Atwell).

Dall'altra parte c'è Toy Story 4, una favola vera e propria e di tutt'altro registro, eppure le animazioni dei personaggi ricalcano alla perfezioni gesta e movimenti di Avengers: Endgame e di uno dei suoi eroi: Woody saluta per l'ultima volta il buon amico Buzz Lightyear, dona la stella da sceriffo a Jessie per poi finalmente lasciarsi andare tra le braccia dell'amata Bo Peep.