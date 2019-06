Avengers: Endgame torna al cinema con delle scene inedite!

Avengers: Endgame, come annunciato da Kevin Feige, sta per tornare al cinema e lo farà con l'aggiunta di tantissime scene inedite!

Avengers: Endgame sta per tornare al cinema accompagnato da tante scene inedite! La rivelazione è stata fatta in esclusiva ComicBook dal boss dei Marvel Studios Kevin Feige.

UPDATE: durante un'intervista con ScreenRant, Kevin Feige ha confermato il ritorno di Avengers: Endgame nelle sale (solo americane, per il momento) il prossimo 28 giugno. Non si tratterà di una versione "allungata" del film: alla fine dei 181 minuti sarà aggiunta una scena tagliata in precedenza, che fungerà da scena post-credit, ci saranno degli omaggi ai personaggi e piccole sorprese per il pubblico.

La Marvel deve tenerci davvero molto a battere il record al botteghino, che appartiene ancora ad Avatar nonostante sia tallonato da quasi due mesi dall'ultimo film del MCU. Così, vedendo allontanarsi l'ambito traguardo con il passare dei giorni, Disney ha deciso di giocare d'astuzia: non rimarrà ferma a confidare nella ennesima visione dei fan più affezionati, ma cercherà di riportare in sala chiunque con la promessa di tante scene aggiuntive. "Stiamo per farlo. Non so se sia già stato ufficialmente annunciato ma lo faremo! Durante il prossimo fine settimana": sono state queste le parole di Kevin Feige.

Al momento ci sono circa 45 milioni di dollari che separano Avengers: Endgame dal primo posto nella storia del botteghino internazionale, privilegio che appartiene ancora ad Avatar. Anche se, a quanto pare, per poco: se le parole di Feige dovessero rivelarsi vere, il cinecomic dovrebbe tornare almeno nelle sale statunitensi, anche se per la verifica e per maggiori informazioni bisognerà a questo punto attendere una comunicazione ufficiale di Disney.

Questa, però, potrebbe essere davvero la mossa vincente per entrare nella storia, sempre che i futuri possibili spettatori non si lascino scoraggiare dalla durata: se il film originale andava avanti senza pause per 181 minuti, quanto ancora dovranno resistere tra le poltroncine senza poter andare in bagno?