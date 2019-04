Avengers: Endgame, Tom Holland non ha ricevuto il copione intero per evitare spoiler!

Avengers: Endgame arriverà nei cinema il 24 aprile e Joe Russo ha svelato che Tom Holland non ha ricevuto il copione del film per timore che rivelasse troppi spoiler.

Avengers: Endgame ha una trama ancora avvolta dal mistero e Tom Holland, secondo il regista Joe Russo, non ha ricevuto la sceneggiatura completa del cinecomic della Marvel perché rivela troppi spoiler.

Il filmmaker, che ha diretto il giovane attore in Avengers: Infinity War ha spiegato la situazione durante un evento che si è svolto per presentare il prossimo capitolo del franchise, Avengers: Endgame, e online è apparso il divertente video in cui racconta come cercano di arginare la sincerità dell'interprete di Peter Parker.

Joe Russo ha infatti dichiarato: "Tom Holland non riceve il copione. Tom Holland riceve le sue battute e basta. Non sa nemmeno con chi girerà la scena. Usiamo dei termini molto vaghi per descrivergli cosa sta accadendo nella scena. Tom Holland ha molte difficoltà a tenere la bocca chiusa".

Il filmmaker, ovviamente, faceva riferimento ai tanti momenti in cui il nuovo Spider-Man si è lasciato sfuggire delle importanti anticipazioni come il finale di Infinity War prima della proiezione del film alla presenza dei fan o il titolo del nuovo capitolo del franchise dedicato all'Uomo Ragno.

Durante la promozione di Infinity War spesso Tom è stato affiancato da Benedict Cumberbatch e la star britannica aveva scherzato sostenendo di aver ricevuto il compito di tenere il collega sotto controllo ed evitare nuove fughe di notizie.

Lo stesso Holland aveva ironizzato più volte sui social media annunciando di essersi lasciato sfuggire degli spoiler importanti, anche se era stata la produzione a dargli il via libera per condividere poster o qualche materiale promozionale legato ai film in cui è impegnato a interpretare Peter Parker e le sue incredibili avventure. Non è comunque difficile capire i motivi per cui gli autori di Avengers: Endgame, in arrivo nei cinema italiani il 24 aprile, non abbiano voluto correre alcun rischio, preferendo mantenerlo all'oscuro di quanto accadrà nella lotta contro Thanos.