Avengers: Endgame, Thanos avrebbe creato Galactus con lo schiocco di dita secondo una teoria

Secondo una nuova teoria su Avengers: Endgame, Thanos avrebbe creato Galactus con il suo schiocco di dita.

Avengers: Endgame, l'armatura di Thanos

Avengers: Endgame contiene in nuce i semi del futuro dell'MCU e i fan si stanno divertendo a decodificare i dettagli più nascosti nel tentativo di anticipare ciò che accadrà. Secondo una nuova teoria, Thanos potrebbe essere responsabile della creazione del più imponente villain del futuro del franchise. La teoria è stata postata su Reddit dall'utente u/UpwardSpiral00 e ha conquistato subito l'attenzione da parte dei fan.

Ecco cosa si legge: "Ultimamente ho pensato un sacco a Thanos e alla sua convinzione di voler distruggere le Gemme dell'Infinito dopo lo schiocco di dita per evitare che altri le usino. Qualcosa non quadrava. Thanos è furbo. Ha lavorato duro per decenni per portare a termine la sua crociata per riportare l'equilibro nell'universo. Può perfino aver usato la Gemma del Tempo per prevedere la sua morte per mano degli Avengers superstiti, ma non sembra preoccupato che il suo lavoro vada perduto. Eppure dovrebbe. La popolazione mondiale nel 2018 era di 7.7 miliardi. Con lo schiocco di dita di Thanos si arriva a 3.85 miliardi, circa la popolazione globale del 1972. Perciò in 46 anni la popolazione tornerà al numero iniziale. Ma anche se Thanos non ha previsto la sua morte, avrebbe dovuto capire che senza le Gemme la vita sarebbe stata libera di tornare a crescere di nuovo. Ecco la mia teoria, parte del piano sta nel rimuovere la tentazione dei usare le Gemme, ma al tempo stesso Thanos si vuole assicurare che il suo lavoro non vada perduto. Un agente di distruzione sarebbe l'elemento ideale per riportare la situazione in equilibrio nel futuro usando la popolazione e le biosfere per il proprio sostentamento. Un divoratore del mondo. Ecco come Galactus potrebbe comparire nell'MCU".

Secondo la teoria di Reddit, Thanos potrebbe dunque aver usato il suo secondo schiocco di dita per creare Galactus, il Divoratore di Mondi. Il tutto per limitare la crescita della popolazione in caso gli Avengers trovassero il modo di riportare in vita coloro che sono stati polverizzati. Se la teoria è corretta, Galactus potrebbe fare la sua comparsa nella Fase 4 dell'MCU, ma questo lo scopriremo più avanti.