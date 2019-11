Avengers: Endgame, Thanos a 13, 17 e 22 anni nei nuovi concept art

Una nuova concept art di Avengers: Endgame mostra Thanos adolescente in tre età diverse. L'immagine è stata pubblicata su Instagram da Ryan Meindering il conceptual artist dei Marvel Studios che esplora il passato del villain tramite queste nuove immagini.

Le immagini mostrano Thanos in vari momenti della sua gioventù, a 13, 17 e 22 anni, fino ad arrivare alla sua versione che tutti conosciamo tramite Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Ryan Meindering spiega che questi disegni sono stati realizzati perché era viva l'idea di raccontare molto di più su Thanos, probabilmente perché i Fratelli Russo avevano pensato di inserire nei film alcuni flashback inerenti al suo passato, che poi però hanno deciso di non aggiungere alla storia che tutti conosciamo.

Non sappiamo ancora se ci sono dei piani per un possibile ritorno di Thanos nel MCU, ma alcuni mesi fa un'altra concept art che lo mostra in un'altra versione giovane ha reso palese il suo legame con The Eternals, film che arriverà sul grande schermo nel 2020. Possibile che rivedremo Thanos in qualche modo? Ancora non ci sono state dichiarazioni ufficiali e, per il momento, pare che il suo destino si sia concluso in Avengers: Endgame.