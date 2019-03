Avengers: Endgame, perché Bruce Banner non riesce a trasformarsi in Hulk, secondo una teoria

Avengers: Endgame arriverà nei cinema tra un mese e le teorie dei fan continuano ad aumentare per cercare di capire in che modo gli eroi affronteranno Thanos e risolveranno i propri problemi.

Nel precedente capitolo delle avventure, Infinity War, uno degli eventi a cui era stato dato spazio è l'incapacità di trasformarsi in Hulk volontariamente e la complicata situazione affrontata da Bruce Banner sarebbe stata spiegata da un'osservazione relativa a quanto accaduto in Thor: Ragnarok.

L'ipotesi sostiene infatti che Bruce Banner riesca a trasformarsi in Hulk solo quando una persona a cui tiene sia in pericolo. Nel cinecomic diretto da Taika Waititi, invece, si era introdotta l'amicizia tra lo scienziato interpretato da Mark Ruffalo e Valkyrie, parte affidata a Tessa Thompson, mostrando come il personaggio aiutasse l'amica trasformandosi. In Avengers 4 potrebbe ora essere approfondita la situazione e dare una risposta ai tanti fan: online si ipotizza quindi che Banner non abbia ancora stretto amicizia con se stesso, rendendo in questo modo complicata una possibile apparizione di Hulk. Dopo le gesta compiuta da Thanos (Josh Brolin), Banner avrebbe ora il motivo perfetto per fare pace con "se stesso", rendendo quindi possibile trasformarsi seguendo la propria volontà.

Per ora, comunque, si tratta di un'ipotesi ed è difficile poter prevedere in che modo si evolverà la storia del personaggio interpretato da Ruffalo, mostrato nel trailer mentre cerca di trovare una soluzione all'intricata situazione che gli eroi devono affrontare dopo la sconfitta.

In Avengers: Edngame, che dovrebbe concludere l'Infinity Saga secondo Kevin Feige, rientreranno in azione molte star: oltre alla new entry Brie Larson, interprete di Captain Marvel, in azione ci saranno Scarlett Johansson (Black Widow), Danai Gurira (Okoye), Mark Ruffalo (Hulk), Don Cheadle (War Machine), Karen Gillan (Nebula) Robert Downey Jr (Iron Man), Chris Hemsworth (Thor), Chris Evans (Captain America), Bradley Cooper (doppiatore di Rocket Racoon).