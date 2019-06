Avengers: Endgame, i supereroi morti non saranno rebootati!

I personaggi morti in Avengers: Endgame non avranno alcun tipo di reboot secondo uno degli sceneggiatori, ma attenzione ai prequel!

I personaggi morti dopo Avengers: Endgame non saranno protagonisti di reboot da parte della Marvel!

Avengers: Infinity War ha eliminato praticamente metà del Marvel Cinematic Universe ma, nonostante le lacrime dei fan, si è sempre immaginato che gran parte di loro in qualche modo sarebbero riusciti a tornare. Infatti così è avvenuto, ma comunque Avengers: Endgame ha segnato diversi morti di un certo livello. Iron Man e Vedova Nera su tutti sono state le dipartite più sconvolgenti, e molti appassionati si sono chiesti: torneranno in qualche modo nella Fase 4?

Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. alla deriva nello spazio

Il portale Empire ha chiesto delucidazioni a uno degli sceneggiatori, Christopher Markus, che ha però confermato la triste notizia: le morti di Endgame devono contare.

"Cose di questo tipo sono nella natura del MCU. Non è un posto dove si gira facilmente un reboot e improvvisamente Iron Man è un ragazzo di 15 anni. I personaggi devono morire e l'universo deve resistere. Se bisogna togliere qualcuno dai giochi, deve succedere veramente. Ho saputo però che qualcuno ha annunciato qualcosa con la parola 'Vision' dentro."

Markus ci ha ricordato che la Marvel ha annunciato l'arrivo della serie tv WandaVision su Disney+. In verità il gigante dei cinecomic ha anche programmato un film su Vedova Nera con Scarlett Johansson, ma in questo caso si tratta di un prequel. Invece, a quanto pare, bisogna mettersi l'anima in pace: Robert Downey Jr. non tornerà e nessuno lo sostituirà in un ipotetico Iron Man 4.