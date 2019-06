Avengers: Endgame, il cinecomic della Marvel riuscirà a sorpassare Avatar?

Avengers: Endgame sta avvicinandosi agli incassi di Avatar, avendo quindi l'occasione di diventare il miglior incasso di sempre ai box office internazionali.

I dati riportati da Box Office Mojo sostengono infatti che il primato sia distante solo 70 milioni di dollari, cifra che potrebbe essere raggiunta.

Il cinecomic della Marvel è arrivato nei cinema di tutto il mondo nel mese di aprile e fin da subito Avengers: Endgame ha ottenuto un'incredibile accoglienza. Il film ha attualmente incassato 2,716 milioni di dollari, mentre il campione d'incassi diretto dal regista James Cameron è ancora al primo posto con i suoi 2,788 miliardi.

Il record potrebbe comunque sfuggire al progetto dei fratelli Russo considerando i numeri progressivamente in calo settimana dopo settimana dopo un debutto a quota 357 milioni di dollari nelle sale americane.

La permanenza di Avengers: Endgame nei cinema per un altro paio di mesi potrebbe portare all'atteso sorpasso di Avatar, ma non resta che attendere per scoprire se si assisterà a questa pagina storica del cinema mondiale, anche se il primato appare piuttosto lontano.

