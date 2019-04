Avengers: Endgame, c'è uno spoiler sul nuovo poster?

Avengers: Endgame sta per arrivare nelle sale di tutto il mondo ma in Giappone un poster potrebbe aver rivelato il finale della pellicola.

Un nuovo poster giapponese di Avengers: Endgame potrebbe aver svelato uno spoiler sul finale che aspetta gli eroi più amati del Marvel Cinematic Universe.

I registi, i fratelli Russo, hanno costruito questo arco narrativo a partire da Captain America: The Winter Soldier: "Ognuno dei nostri film dell'MCU si è concluso con uno sconvolgimento per i personaggi e per l'MCU. Vogliamo scuotere, far piangere e urlare il pubblico, Avengers 4 sarà il climax di tutto ciò. Se guardate al finale dei film precedenti succede qualcosa di grandioso, noi crediamo che sia importante costruire una storia memorabile. Così ci saranno eventi che emozioneranno il pubblico e ci saranno eventi che lo metteranno alla prova, crediamo che questa sia la ragione per cui le persone vanno a vedere questi film".

In un nuovo poster, disponibile per i fan alla metro di Shinjuku a Tokyo, c'è una frase che i fan di Avengers: Endgame temono possa essere uno spoiler piuttosto tragico sul futuro dei supereroi:

"La probabilità di incontrare la tua anima gemella nella metro di Shinjuku: 1 su 80.000. La probabilità degli Avengers di uscire vincitori: 1 su 14.000.605. Gli Avengers finiranno. Per la nascita di una nuova speranza."

Per ora non ci sono ancora indizi concreti riguardanti il modo in cui nel film diretto dai fratelli Russo gli Avengers cercheranno di sconfiggere Thanos, vendicare i caduti e forse farli ritornare "in vita", tuttavia le ipotesi più accreditate parlano di viaggi nel tempo e nel Regno Quantico. I due registi hanno però assicurato che i fan non hanno idea di ciò che li aspetta e che è stato ideato per loro in collaborazione con gli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely.

Avengers: Endgame arriverà nei cinema italiani il 24 aprile e non resta che attendere per scoprire come si evolverà il racconto dell'epico scontro.