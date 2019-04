Avengers: Endgame, lo spoiler di Mark Ruffalo ai fan è un Pesce d'Aprile!

Mark Ruffalo, star di Avengers: Endgame, si è preso gioco dei fan postando un video spoiler che si è rivelato un Pesce d'Aprile. L'interprete di Hulk è noto per non essere bravo a mantenere segreti, tanto che il collega Don Cheadle ha chiesto di non fare più interviste insieme a Mark Ruffalo per evitare spoiler incresciosi. Così stavolta Ruffalo si è preso gioco dei fan desiderosi di scoprire come si concluderà la Infinity Saga.

I Marvel Studios stanno facendo di tutto per proteggere Avengers 4 da spoiler di sorta, limitando il materiale per uso promozionale ai primi quindici minuti di film e depistando il pubblico ogni volta che si presenta l'occasione. nel frattempo gli spettatori impazziti pubblicano quotidianamente elaborate teorie in rete nella speranza di anticipare qualche svolta narrativa e indovinare cosa accadrà agli amati Avengers dopo lo scontro finale con Thanos.

Stavolta, però, Mark Ruffalo si è preso la sua rivincita postando un video in cui promette uno spoiler su Avengers: Endgame in arrivo, ma il tutto si rivela solo un Pesce d'Aprile. In vista del gran finale, l'interprete di Bruce Banner si sta allenando per cercare di migliorare la sua capacità di evitare di rivelare informazioni top secret. Un notevole banco di prova è stata l'ospitata nello show di Jimmy Fallon dove Mark Ruffalo è stato addirittura sottoposto alla macchina della verità e ha sudato sette camicie per tacere.

Avengers: Endgame sarà nei cinema italiani partire dal 24 aprile. Scoprite la nuova sinossi di Avengers: Endgame e la nostra analisi del secondo trailer di Avengers: Endgame.

