Avengers: Endgame, nuovi spoiler nella descrizione dettagliata delle clip del CinemaCon

Nuovi spoiler su Avengers: Endgame sono approdati in rete grazie alla descrizione dettagliata delle clip mostrate in anteprima da Disney e Marvel al CinemaCon. ComicBook.com ha fornito una descrizione molto dettagliata di tutto il materiale video mostrato nel corso dell'evento svelando nuovi importanti dettagli. Di seguito trovate la descrizione di ciò che è stato mostrato.

Avengers: Endgame, un fotogramma dello spot del Super Bowl

Captain Marvel è pronta per lasciare il compound degli Avengers "per uccidere Thanos". Black Widow vuole lavorare come una vera squadra, ma Captain Marvel ha un atteggiamento presuntuoso e afferma che Thanos non ha mai affrontato qualcuno potente come lei. Captain America capisce che è pane per i suoi denti, ma è comunque convinto che il team debba affrontare Thanos unito visto che Carol Danvers conosce persone che sanno dove Thanos si trovi, ma non conosce personalmente il Titano Pazzo. Nebula spiega a Carol che non ha bisogno di cercare, lei sa dove si trova Thanos.

Stacco. Nebula racconta di come volesse compiacere Thanos, anche quando non era ancora stata assemblata e il dolore la attanagliava. La sua risposta al quesito su dove si sarebbe recato il Titano dopo aver portato a termine il suo piano era sempre stata "Il Giardino."

Compare un ologramma, Rocket Raccoon mostra che due giorni prima un evento simile alla Decimazione occorsa sulla terra si era verificato su un altro pianeta. Thanos ha usato di nuovo le Gemme. Captain Marvel vuole usare le Gemme per riportare tutti indietro e annullare gli effetti della Decimazione, Black Widow vuole fare un tentativo, ma Bruce Banner esita. Captain Marvel spiega che il motivo per cui la volta precedente non sono riusciti a sconfiggere Thanos è che non avevano lei.

"Ehi, ragazza nuova, Tutti in questa stanza hanno una vita da supereroi, non ti dispiace se ti chiedo, dove accidenti eri prima di tutto questo?" chiede Rhodes a Carol e lei spiega che era impegnata a salvare altri pianeti che, sfortunatamente, non avevano gli Avengers. Thor ai avvicina a Carol e richiama Stormbreaker, che la sfiora senza che lei batta ciglio. "Mi piace questa" esclama Thor.

Altro stacco. "Andiamo a prendere quel bastardo" esclama Captain America.

Compare il logo di Avengers: Endgame. La nave spaziale Benetar è nello spazio. Tutti gli Avengers a esclusione di Tony Stark sono a bordo. Black Widow, Cap e Rhodey non sono mai stati nello spazio e Rocket li apostrofa chiedendo loro di non vomitare nella sua nave spaziale. Si avvicinano a un passaggio, Cap osserva i colori che vibrano e la nave spaziale accelera improvvisamente.

Avengers: Endgame, un'immagine dal primo teaser trailer

Avengers: Endgame, analisi di tutte le teorie sul film Marvel

Sono aperte le prevendite per Avengers: Endgame, che sarà nei cinema italiani partire dal 24 aprile. Scoprite la nuova sinossi di Avengers: Endgame e la nostra analisi del secondo trailer di Avengers: Endgame.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!